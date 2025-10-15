Justin Bieber se hizo viral de nueva cuenta luego de que se compartieran varios videos en los que se ve cantando y tocando música banda, junto a músicos del regional mexicano.

En TikTok circulan videos del canadiense, de 31 años, apreciando la letra de Seis pies abajo de Banda El Recodo durante lo que parece una reunión hecha posterior a un juego de basquetbol en Los Ángeles de The League.

En otras imágenes, Justin aparece tocando la batería al ritmo de la banda con un grupo de amigos y jugadores detrás de él bailando y captándolo con las cámaras.

Si bien los usuarios han dicho que Justin se ve con cara de burla mientras interactúa con los músicos, otros señalan que sólo estaba sintiendo la música y demostrando que tiene talento para todo el género que se le presente, incluso cuando es ajeno a su estilo como la banda.

“Maldito crack, qué talento, descifró el beat de la tambora y entró en ritmo con todos ellos”, escribió un usuario en un video donde Bieber toca casi de forma perfecta al ritmo de la banda. “Justin toca banda mejor que los mexicanos”, “Mientras tu te freseas con tu música en inglés, Justin agarra el pedo con la banda”, comentaron otros.

Varios usuarios comentaron que Justin se ve genuinamente feliz en dichos videos, incluso más feliz y relajado que cuando está con su esposa Hailey Bieber o con sus amigos: “Feliz en todos lados, menos con Hailey Bieber”.

Teniendo en cuenta que la música banda, en especial la banda sinaloense, es un género musical que domina las canciones de despecho y desamor, los usuarios dijeron que Justin había aprovechado y que se estaba desahogando ahora que Selena Gomez está felizmente casada con Benny Blanco, y que solamente le faltaba la michelada en la mano y el hombro de un buen amigo para llorar.

“Si me hubiera afectado la boda de Selena, ¿podría hacer esto?”, “Les diré a mis hijos que él fundó la Arrolladora Banda el Limón”, “Se está desahogando por la boda de Selena”, “Era obvio que necesitaba una peda así con banda después de ver al amor de su vida casarse con el amor de su vida”, se leen en los comentarios de TikTok.

Hace una semana, Justin Bieber se volvió tendencia en redes sociales por aparecer en varios videos bailando “como Santa Fe Klan” al ritmo del mariachi, al parecer después de otro juego de baloncesto en Los Ángeles.

“Justin es el Santa Fe Klan de los canadienses”, dijeron en redes luego de que Justin apareciera en medio de los músicos bailando cumbia en lugar de mariachi.

Tanto su baile de la semana pasada como su pequeña interpretación con la tambora generaron especulaciones de inteligencia artificial, y es que nos fanáticos no creían que Justin estuviera divirtiéndose con música del regional mexicano, en especial porque no habla español y porque se dice que no conoce el género, aunque se sabe que cuando salió con Selena Gomez, ésta le mostró varias cosas de la cultura mexicano debido a que tiene raíces mexicanas por parte de su padre.

“La IA es rápida, pero México se la gana”, dijo un fan. “El conoce de México por Selena y su exsuegro”, dijo otro.