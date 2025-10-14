Miles de personas que pasaron su adolescencia descubriendo las tendencias musicales y de moda a través de MTV en las décadas de los 80, 90 y 2000 han sido tomados por sorpresa con el anuncio que la cadena de televisión empezó a "bajarle el switch" a varias de sus canales a nivel mundial en medio del auge del streaming.

De acuerdo con The New York Post, MTV ya está cerrando cinco de sus canales en Reino Unido, los cuales dejarán de transmitir los tan famosos videos musicales el 31 de diciembre de 2025, pero mantendrá algunos de sus realities y afamados programas como "Teen Mom".

¿Cuáles son los canales que MTV está cerrando?

Según la BBC, los canales que dejarán de remontarnos a la forma de consumir música, descubrir tendencias o ver el debut de los nuevos artistas en Reino Unido son:

MTV Music

MTV 80s

MTV 90s

Club MTV

MTV Live

También lee : Kim Kardashian sorprende con nuevo look ‘ultra corto’ y falda transparente en París

Según medios especializado el anuncio de las medidas que está tomando MTV en Reino Unido ha abierto la duda si es el principio del fin de una forma de consumir música que marcó a varias generaciones a fin del siglo pasado.

¿Cuándo surgió MTV?

MTV saltó a la pantalla chica en Estados Unidos en 1981, convirtiéndose en el primer canal con contenido musical las 24 horas abriendo un mundo de posibilidades de la juventud de ese momento.

El impacto de MTV se reflejó en la generación de videos musicales que no sólo presentaban los sonidos del momento también marcaban moda, bailes, gestos e incluso temas de conversación.

TE INTERESA : Sofía Vergara impacta con espectacular traje de baño negro en su casa de Bahamas

A través de las décadas funcionó como una plataforma de exposición para los nuevos artistas con propuestas innovadoras o creando momentos icónicos en los premios que el propio canal creó en 1984, MTV Music Awards, los cuales se convirtieron año con año en un "must" para la juventud.

Madonna, Michael Jackson, Kid Rock, Eminem, Britney Spears, Christina Aguilera, Puff Daddy, N'Sync, fueron algunos de los cientos de artistas que pisaron el escenario de los icónicos premios.

MTV en Estados Unidos y en Latinoamérica tuvieron alto impacto los programas como: "Daria", "Beavis and Butt-Head" "MTV Unplugged".