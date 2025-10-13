Arranca el nuevo reality de la televisión mexicana "La Granja VIP", a la cual ingresaron 16 famosos, entre ellos el polémico Alfredo Adame, quien ya demostró que habla sin tapujos, dentro y fuera del set.

El actor, que ha protagonizado peleas callejeras y discusiones con compañeros del medio artístico, entró directamente a platicar con sus compañeros, pero hubo un comentario que saltó en las redes sociales.

Mientras que Adame estaba conversando con la actriz Manola Diez empezó a comparar a La Granja VIP con La Casa de los Famosos All Stars transmitida por Telemundo. "Es una mierda".

Aunque Manola le reconoció al actor que le había ido "muy bien", que no ganó, Adame la ignoró y se siguió de frente en conversación para criticar que en la casa anterior en la que participó era muy pequeña y afirmó que le pareció que era un proyecto aburrido.

" Yo vengo saliendo de ahí, es una mierda, la otra casa eran 400 metros cuadrados, una 'che' alberca y nada más, aburridísima ", dijo Adame.

Alfredo adame diciendo que la la casa de los famosos @Telemundo es una mierd@ y que además le robaron la final. Jjjajajajaa #LaGranjaVIP pic.twitter.com/TWIUp1j6cK — joh (@Jh713s) October 13, 2025

Aunque él fue el último eliminado de ese reality, en esta conversación aseguró: "Yo lo gané", a lo que la actriz reviró: "Rey sin corona".

¿Quiénes son los participantes de la Granja VIP?

Los participantes de la Granja VIP son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo "Teo"

Manola Diez

Kike Mayagoitía

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Lola Cortés

Entérate : ¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

El programa es conducido por Adal Ramones la cual arrancó transmisiones este fin de semana y promete poner a sus integrantes muy incómodos con sus labores, ya que tendrán que cuidar vacas, cultivar su alimento para ir superando los retos.