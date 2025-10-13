Belinda y Abelito protagonizaron un emotivo encuentro el cual ha desatado una ola de críticas contra la cantante por su comportamiento al conocer al influencer que es de talla baja.

Abelito ganó el tercer lugar en La Casa de los Famosos México donde su ingenio y bueno humor catapultaron su popularidad en redes sociales.

El influencer, con más de 3 millones de seguidores, asistió este fin de semana a lo obra de teatro Mentiras All Star, donde una de los protagonistas es Belinda.

El momento en que Abelito entró al camerino de la cantante se viralizó pues tal fue el gusto y emoción de conocerse que la actriz lo abrazó efusivamente, luego para propia sorpresa de Abelito, Beli termina cargándolo para posar juntos para las fotos.

Esto último desató una ola de críticas y burlas entre sus seguidores.

Mientras unos recuerdan que Abelito dentro del reality dijo que no le gustaba que lo cargaran, otros aseguran que "él ya ganó".

"¡Qué horror ¿por qué se empeñan en tratar a un señor como niño? Está más verijón que nada es cabrón y lo tratan como bebé", dice un cibernauta.

Sin embargo, el propio influencer ha compartido el video de su encuentro en el que se le ve sumamente contento.

"Díganme que no estoy soñando", escribió el exintegrante de LCDLF.

Aún así los señalamientos por cargarlo también se hicieron presentes en su plataforma.

" No dejes que te carguen está mal, te están haciendo ver como payasito ", dijo un fan de Abelito.

"A mí me da cosa que lo carguen, ni que fuera un bebé", comenta otro.

"¿Aquí si te gusta que te carguen verdad Abelito?", escriben.

Sin embargo, otros seguidores mostraron su alegría por ver tan emotivo encuentro.

"Todos queriendo ser Abelito en este momento", escribe un seguidor.

"¿Cómo te quedó el ojo Abelito? Eres la envidia de todos ehhhh!!" "Tú no estás soñando !! La que va a tener pesadillas es tu novia" se lee entre los cientos de mensajes en las redes de finalista de La Casa de los Famosos.

Pese a todos los comentarios, la propia Belinda compartió en sus historias una fotografía con el influencer quien le entró un ramo de flores al finalizar la puesta en escena.