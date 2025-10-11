Luego de que Belinda tomara medidas legales contra Lupillo Rivera por publicar detalles de su vida privada, el cantante mexicoestadounidense no se quedó callado y, a su estilo, reaccionó y le lanzó una indirecta a quien fuera su novia en 2019. “Esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado” fue el polémico mensaje que envió Lupillo tras la denuncia interpuesta por la famosa.

Lupillo Rivera publicó su libro “Tragos Amargos” y, desde que salió a la venta, ha hecho promoción de éste en varios espacios, incluyendo en sus redes sociales; si bien, el artista ha hablado de lo que trata dicha obra, se ha enfocado en ventilar y exhibir detalles de lo que fue su romance con Belinda.

El hermano de Jenni Rivera insiste en que tuvieron una relación que duró siete meses y que si se terminó fue por culpa de ella porque la cachó siendo infiel con otro hombre; también, dijo que ella fue quien dio el primer paso para que tuvieran su primera noche juntos y aseguró que la intérprete de “Cactus” deseaba formar una familia con él y tener gemelas.

Todas estas declaraciones hicieron que Belinda interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México "por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia“, señaló en un comunicado el despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados; de esta forma fue como la famosa solicitó medidas de protección contra él.

Tras darse a conocer lo sucedido, se esperaba la reacción de Lupillo y si bien, tardó unos días, el cantautor utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión sobre el tema y dejar en claro lo que piensa. En su cuenta oficial de Instagram publicó un video con la canción “Los que Hablan de Mi” y en especial, destacó un fragmento de dicho tema que dice: “Ya sé quiénes son esos que andan hablando, son los mismos que me pidieron prestado, que les maté el hambre, ellos ya se olvidaron, cuando me pidieron, la neta, lloraron, hoy a mis espaldas la lengua soltaron”.

Estas palabras fueron interpretadas por miles de usuarios de redes sociales como una indirecta a Belinda, ya que señala que ella le habría pedido dinero durante su noviazgo; además, también se referiría a la denuncia con la frase “a mis espaldas la lengua soltaron”, ya que la también actriz tomó acciones legales.

La polémica respuesta e indirecta de Lupillo Rivera no fue bien recibida y cientos de internautas se lanzaron en su contra, ya que dijeron se está burlando de la situación y, además, quiere hacer quedar mal a Belinda. “Pobre tipo obsesionado”, “No se habla de la intimidad que hayas tenido con alguien más, conecta tus neuronas”, “Acosador”, “Mitómano”, “Ya pónganle bozal al hablador”, “Qué necesidad de hablar del contenido íntimo de su ex. ¡Poco hombre!”, “Qué miedo conocer una persona como tú”, “Sapo tetón, como te dijo Adame” y “Viejito ridículo, con razón ni Jenni te quería”, fueron los comentarios que le hicieron al cantante.