En medio de las críticas y cuestionamientos sobre la relación que tiene Christian Nodal con su hija Inti de dos años, Eli Castro, madrina del cantante, salió a su defensa.

"Él no está siendo un padre ausente", dijo la mujer en entrevista con el programa Siéntese Quien Pueda en la que aclaró que no tiene preferencia por alguna de las parejas anteriores del cantante sobre Ángela Aguilar y al contrario elogió la personalidad de su ahijado.

"Las decisiones del corazón son decisiones del corazón. Un hombre que no se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones", precisó Eli Castro.

Además, dijo que le tocó vivir de cerca una parte del rompimiento entre Nodal y Cazzu por lo que recordó cómo este episodio afectó al cantante: "Se descompuso mucho, fue ver tan triste a Christian".

Aunque defendió a su ahijado de la ola de señalamientos de la que es objeto el intérprete de "Botella tras botella" reconoció que a la fecha no mantiene una relación cercana con él.

¿Cómo es la relación de Nodal con Inti?

La postura de Eli Castro, quien es madrina de primera comunión del cantante, surge a dos meses de la entrevista que Nodal concedió a Adela Micha en la que reveló que no puede visitar a Inti debido a que viven con su madre en Argentina.

Afirmó que el tiempo que le tomaría de viajar de México a aquel país perdería "un día de ida y otro de vuelta", aunque después intentó matizar su cometario asegurando que su esposa le preparó un cuarto a su hija en la casa que tienen en Houston para cuando pueda estar con él.

Las declaraciones sobre como inició su romance con Ángela, las fechas con el rompimiento con Cazzu hizo que miles de cibernautas continuaran criticando su vida privada.

¿Cómo reaccionó Nodal a su rompimiento con Belinda?

Durante la entrevista, Eli Castro también recordó la etapa cuando era cercana a Nodal y del momento en que había terminado su relación con Belinda.

"Fue la única vez que lo he visto triste", dijo.

Aseguró que el rompimiento con Belinda fue un momento muy polémico en la vida de su ahijado dado a que estaba constantemente bajo los reflectores.

Cabe recordar que, tras haber terminado su noviazgo de año y medio con Belinda a inicio de 2022, Nodal inició una relación con Cazzu a finales de ese año la cual según las cuentas del propio cantante terminó en mayo de 2024.