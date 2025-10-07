Jennifer Lopez y Ben Affleck generan rumores de romance tras protagonizar incómodo momento en la premiere de su nueva película juntos.

Luego de haber finalizado su divorcio en enero pasado, Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencontraron en la premiere de la película El beso de la Mujer Araña, llevada a cabo en Nueva York, y mientras posaban frente a las cámaras protagonizaron un incómodo momento.

La expareja desfiló junta en la alfombra roja de la película El beso de la Mujer araña, siendo la primera aparición oficial desde que concluyeron su separación legal; esta película es protagonizada por JLo y producida por Ben, por lo que se esperaba que se reunieran en esta ocasión.

El incómodo momento entre los dos ocurrió cuando Jennifer daba una entrevista a Access Hollywood, mientras hablaba del proyecto, Ben intentó llamar su atención: “¡Estás aquí!”, gritó Jennifer al voltear a ver a su exesposo.

Ben le pidió una foto a su ex luego de que ella le prestara atención: “¿Foto?”, dijo el actor de Argo, a lo que la cantante acepta y le dice a la entrevistadora que se irá a tomar “una foto ahora mismo”.

La pareja de celebridades levantaron rumores sobre una nueva fase en su relación luego del divorcio; los fanáticos aseguran que podrían estar reiniciando su romance por tercera ocasión ya que ambos se siguen viendo con amor y se hablan con “demasiada confianza”, y es que Ben le preguntó a Jennifer: “¿Cómo estás, cariño?” frente a las cámaras.

Más allá de sus gestos románticos y la forma en que se hablan entre ellos, Ben calificó a JLo como “increíble” durante una entrevista con Extra previo al estreno de la película que realizaron juntos. “Ella realmente lo hace todo”, agregó.

Días antes del estreno del filme, Jennifer Lopez fue tema de conversación en redes sociales luego de hablar de su ex en una entrevista y señalar que su divorcio fue lo “mejor” que le pudo pasar en la vida.

En una reciente entrevista con el medio Sunday Morning de CBS News, JLo reflexionó sobre su vida como casada y su vida familiar después de la separación, que data del verano de 2024.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió. No me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma”, señaló la actriz de Marry Me. “Soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado, hace un año y medio”, agregó.

Jennifer Lopez señaló que filmar la película Kiss of the Spider Woman le sirvió como refugio en los “mejores y peores momentos” en torno a su divorcio.

“Cada momento en el set, y cada momento que estaba haciendo este papel, era tan feliz”, señaló la cantante y actriz. Asimismo, habló de lo mal que a veces se sentía en las grabaciones debido a que tenía que tratar con Ben mientras ambos tenían una disputa legal por su divorcio fuera de las cámaras.

“Fue un momento realmente difícil (...) Fue difícil no pensar en cosas, pero fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo (...) Y luego, en casa, no fue tan bien”, señaló la celebridad.