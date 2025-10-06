La influencer, modelo y DJ Chantel Jeffries celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta que combinó glamour, sensualidad y estilo. Fiel a su personalidad vibrante y sofisticada, Jeffries eligió uno de los looks más atrevidos del año: un vestido completamente transparente que dejaba ver su lencería, marcando tendencia.

El outfit de Chantel Jeffries fue una declaración de estilo. El vestido, confeccionado en tela translúcida, revelaba una lencería elegante que contrastaba con el resto de su atuendo. Para complementar el look, la influencer optó por botas altas de tacón que estilizaron aún más su figura, y un abrigo oversized que aportó dramatismo y sofisticación.

Su maquillaje fue igualmente impactante: labios rojos intensos, piel perfectamente iluminada y un peinado recogido alto que enmarcó su rostro, resaltando sus facciones. Cada detalle fue cuidadosamente elegido para reflejar su estilo glamuroso y moderno.

La fiesta no solo fue un despliegue de moda, sino también un evento lleno de estrellas. A través de su cuenta de Instagram, Chantel Jeffries compartió imágenes de la celebración, donde se le vio rodeada de amigas y figuras del espectáculo como Paris Hilton, Rita Ora y el actor Arón Piper. La velada estuvo llena de risas, música y momentos memorables.

En una publicación, Chantel Jeffries agradeció a sus amigos por organizar la fiesta: “¡El mejor cumpleaños! Muchísimas gracias a @vasjmorgan y @barkhashewak por organizar esto. ¡Lo pasamos genial! Los quiero mucho. Gracias, muchísimas gracias.”

Más allá del glamour, Chantel Jeffries ha compartido en entrevistas que su estilo de vida saludable es clave para mantenerse en forma. En declaraciones al tabloide Daily Mail, reveló que cuida su alimentación y disfruta ejercitarse:

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejada del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica.”

Este enfoque disciplinado ha sido parte de su rutina diaria, y se refleja en su figura y energía.

Chantel Jeffries ha evolucionado de ser una figura viral en redes sociales a convertirse en una DJ reconocida internacionalmente y embajadora de marcas como Fashion Nova y Alo Yoga. Su estilo de vida entre Miami, Ibiza y destinos exóticos como Sudáfrica, la ha convertido en una referencia de moda, música y bienestar.

En el pasado, Jeffries fue vinculada sentimentalmente con Justin Bieber, con quien tuvo una relación intermitente entre 2014 y 2016. Aunque su romance no prosperó, ella ha hablado con madurez sobre el compromiso de Bieber con Hailey Baldwin:

“Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”, dijo a Us Weekly.