La celebridad Chantel Jeffries se lució en Instagram al posar ataviada con un diminuto bikini blanco durante sus vacaciones en Francia.

A través de Instagram, la celebridad se mostró recostada sobre una silla de playa mientras tenía de fondo una espectacular postal de la costa francesa.

Completó su look con lentes de sol y dejó suelta su cabellera rizada, sumando cientos de comentarios que alabaron su belleza. También mostró algunas imágenes de lo que comió durante su viaje.

Días antes, trabajó como DJ en Copenhague, Dinamarca. Deslumbró con su belleza ataviada con un espectacular atuendo negro, compuesto por un body negro y encima una camisa de tela transparente. Estilizó aún más su figura con un cinturón a juego.

Jeffries dijo al tabloide Daily Mail que cuida mucho su alimentación para mantenerse saludable y que disfruta ejercitar su cuerpo.

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejado del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgico”, declaró.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Ahora Chantel es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.

Chantel Jeffries vive en Miami donde constantemente ameniza fiestas y sale a pasear a la playa, pero últimamente ha estado de viaje en destinos tan remotos como Sudáfrica.