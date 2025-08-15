Halle Berry recién acaba de cumplir 59 años y aprovechó dicha celebración para responder a un comentario machista que hizo una de sus exparejas: David Justice dijo que cuando estuvo con la famosa actriz ésta no mostró habilidades de ama de casa pues no cocinaba ni limpiaba, palabras que despertaron el enojo de más de uno de los fanáticos de la estrella de Hollywood.

La relación de Halle Berry y David Justice duró de 1992 hasta 1996 cuando la pareja decidió divorciarse después de tres años matrimonio; en su momento se dio a conocer que el exbeisbolista habría sido violento durante su romance, razón por la cual se habrían separado.

Debido a esto, Berry solicitó una orden de alejamiento temporal contra Justice argumentando que temía por su seguridad y bienestar personal. Varios años han pasado de su tormentosa relación que Justice decidió compartir este 2025 detalles de quien fuera su pareja, sin embargo, sus palabas no fueron bien recibidas.

En una entrevista reciente, el exdeportista aseguró que no siguió con su matrimonio con Halle porque “no tenía instinto maternal” y no la veía como la madre de sus hijos, por lo tanto, prefirió divorciarse.

“Era joven y solo había tenido una relación seria antes de ella (…) mi conocimiento y comprensión, mi sabiduría sobre las relaciones no era muy amplia. Así que, al observar a mi madre, y soy del Medio Oeste, pensaba que una esposa, en ese entonces, debía cocinar y limpiar. Entonces, pensaba: ‘Bueno, si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tenerlos y formar una familia?’. Y, en ese entonces, siendo joven, ella no cocinaba, no limpiaba y no parecía realmente una madre”, refirió.

Tras estas palabras de su exesposo, Halle Berry compartió una serie de fotos en las que mostró cómo celebró su cumpleaños y aprovechó para enviarle una indirecta y responderle a David Justice. “¡Uf...! Cocinando, limpiando y siendo madre”, escribió la protagonista de Gatúbela en las imágenes en las que aparece de vacaciones en la playa junto con su actual pareja, Van Hunt.

En otras de las fotos se ve a Halle Berry descansando con una copa de vino tinto, una más con su esposo disfrutando de unas papas fritas, y una tercera imagen más en la que muestra la palabra “mamá”.