Georgina Rodríguez, la ahora prometida de Cristiano Ronaldo, ha acaparado la atención mediática desde el pasado fin de semana debido al anuncio que hizo de su compromiso a través de una fotografía luciendo un enorme diamante.

De acuerdo con una escala del Instituto Gemológico Americano (GIA en inglés), el anillo que presumió la empresaria y modelo de redes sociales es un diseño exclusivo de nivel D que, se dice, sólo tiene piedras puras y naturales, sin tonalidades, lo que las hacen ser una rareza.

Se estima que la argolla cuesta nada más y nada menos que 6 millones de dólares , un valor que lo lleva a ser uno de los más caros entregados en la actualidad.

“Los cortes ovalados son conocidos por su facetado brillante, que maximiza el brillo y le da a la piedra una apariencia brillante y viva desde todos los ángulos”, dijo una experta en entrevista con Page Six Style.

“La piedra central está flanqueada por importantes diamantes laterales, que le añaden aún más brillo y hacen que la ya impresionante piedra principal parezca aún más grande. Este anillo es espectacular, y fácilmente uno de los más impresionantes que hemos visto en los últimos años, y se adapta perfectamente a una de las parejas más famosas del fútbol”, agregó.

Critican a Georgina Rodríguez por su anillo “buchón” y “naco”

Si bien la joya se ha descrito como una pieza única y de las más caras entregadas dentro del mundo de los famosos, a opinión pública y de los fanáticos de la celebridad y su pareja, la joya es un reflejo de la “poca elegancia que tiene Georgina a pesar de ser millonaria”.

En redes sociales circulan comentarios y críticas en contra de la influencer por carecer de la elegancia que debería tener siendo pareja de uno de los jugadores mejores pagados del mundo, según califican los internautas, el anillo es “buchón” al igual que Rodríguez.

“El dinero no da la elegancia”, “El anillo gigante de Georgina es el equivalente a los ramos de rosas nacos de las buchonas”, “Qué vulgar se ve la mano en que le pusieron el anillo”, “El dinero no le quita lo naca”, “El dinero no hace la clase”, se lee en los comentarios de TikTok.

Esta no es la primera vez que Geo es criticada por su estilo overdressed en cuestión de joyas y la forma en que las presume en cada oportunidad, incluidos los partidos de Cristiano Ronaldo o en fotografías dentro del mar.

Se sabe que le gusta llamar la atención pública con un sinfín de prendas de diamantes sobre ella, ya sea en collares, anillos, pendientes o brazaletes con piedras preciosas incrustadas.