La modelo Bella Hadid sorprendió con un cambio de look al anunciar el lanzamiento de su nueva fragancia Eternal Roots, perteneciente a su marca Orebella.

La estrella de 28 años de edad impresionó en los promocionales de redes sociales con una cabellera rubia. Vistió un un atuendo blanco con encaje y dejó a la vista su silueta con una capa tejida, al estilo braless.

“Descubre ETERNAL ROOTS: una fragancia afrutada y amaderada de múltiples capas que se abre con lichi fresco, frambuesa y azúcar rosa, para luego evolucionar hacia una base terrosa de vetiver, papiro y humo de abedul, creando una mezcla armoniosa de dulzura y profundidad”, escribió como pie de sus fotografías.

Sus seguidores alabaron lo bien que se ve, pero también su espíritu emprendedor. Bella Hadid dice que su fragancia invita a hacer una pausa, respirar y sentirse bien en elcamino. “Con cada rociado, el remolino de tierra y cielo se convierte en tu propio momento de calma y crecimiento, invitándote a reflexionar sobre tu resplandor”.

Bella Hadid se ha tomado un tiempo alejada de las pasarelas para centrarse en su carrera ecuestre, compitiendo más recientemente en los campeonatos Horse Cutting en Las Vegas.

Su novio vaquero, Adán Bañuelos, estaba en el espectáculo y le tomó la mano mientras salían del ring uno al lado del otro. No se sabe cuánto tiempo llevan saliendo Bella y Adán. Fueron vistos juntos por primera vez en octubre de 2023, paseando por el histórico Fort Worth Stockyards.

Adán Banuelos es una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre”, dice el tabloide Daily Mail.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

Bella Hadid parece atravesar por un buen momento luego de revelar que sufrió depresión hace unos años. Tras lanzar la fragancia Eternal Roots, escribió en Instagram:

“Gracias a todos por darme la oportunidad de vivir mi sueño, no solo en los negocios, sino también en la creatividad. Nos impulsan como marca y me impulsan a mí con el corazón y el alma. Estoy muy agradecida”.