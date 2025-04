La modelo Bella Hadid es la protagonista de la nueva campaña de Frankie’s Bikinis y dejó sorprendidos a todos en redes sociales al posar ataviada con uno de los modelos más sexys.

La estrella de las pasarelas irradió belleza al lucir un bikini que simulaba la tela de la mezclilla. El sostén tenía copas blancas y un detalle metálico al centro. Completó su outfit con guantes vaqueros en color café y botas que elevaron el glamour de su look cowgirl.

Bella Hadid presumió la belleza de su rostro con un maquillaje de apariencia natural donde destacó el labial nude, un poco de color en los pómulos y sombra en los párpados. Dejó suelta y ligeramente ondulada su cabellera negra.

Días antes, Bella Hadid deslumbró al lucir un pequeño bikini en color rojo, con aplicaciones metálicas y brillantes. El conjunto dejó a la vista su abdomen plano, diminuta cintura y piernas torneadas.

Las fotografías vaqueras de Bella Hadid salen a la luz luego de que ya lleve meses adoptando este estilo, debido a que le gusta montar caballos en rodeos y a que mantiene una relación con el jinete Adán Banuelos, quien la ha llevado a sumergirse más en ese ambiente.

Adán Banuelos es una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre”, dice el tabloide Daily Mail.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional de 35 años reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue ue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

“Saber que ella es un ser humano tan simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante. Esa quinta rueda siempre se ha sentido pequeña y luego llegas con alguien con quien disfrutas pasar el tiempo. Pasó de ser una quinta rueda a una maldita mansión”, dijo.

Bella Hadid parece atravesar por un buen momento luego de revelar que sufrió depresión hace unos años. Recientemente lanzó más perfumes de su línea Orebella. “Gracias a todos por su amor y amables palabras; significa el mundo para mi. No puedo agradecer lo suficiente a mi equipo en Orebella, a mi familia, amigos y seres queridos por el apoyo, el tiempo, la pasión y el amor que pusieron en mí”.

“Orebella es un sueño hecho realidad, parece irreal pensar que esto es realidad. Gracias a todos los involucrados. No podría haber hecho esto sin ustedes”, escribió.