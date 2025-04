Kim Kardashian lució más radiante que nunca al posar en ropa interior para promocionar su nueva colección Skins Loves LA.

Se trata de una serie de conjuntos que enaltecen el amor de Kim Kardashian por Los Ángeles, en una colaboración que realiza la artista para recaudar fondos en beneficio de Los Angeles Fire Department Foundation. Esto, después de los devastadores incendios que afectaron la ciudad.

En las fotografías, Kim Kardashian presume su diminuta cintura, abdomen plano y piernas torneadas ataviada con un diminuto bikini y un crop top sin mangas. Luce una piel radiante con maquillaje de tonos nude y peina su cabellera en un moño para que el atuendo sea protagonista.

La celebridad de 44 años de edad se llevó todas las miradas de sus seguidores y acumuló comentarios como: “Oh por Dios, no puedo esperar”, “¿Los venderás en línea?” y “Luces espectacular”.

La publicación de Kim Kardashian llega al mismo tiempo que anuncia el lanzamiento de un perfume y productos para el cuidado de la piel, como parte de una línea de belleza Skims.

Antes ya había hecho varios intentos de establecer un negocio de belleza al fundar KKW Beauty en 2017 y Skkn By Kim en 2022, que obtuvo la licencia de Coty. Ahora ha recuperado su marca Skkn y la relanzará a través de su empresa de ropa y fajas Skims.

“Expandirse en el ámbito de la belleza no se trata sólo de hacer crecer Skims: se trata de aprovechar la fortaleza de la marca y llevar nuestro enfoque a una categoría completamente nueva”, dijo al tabloide Daily Mail.

“Skims siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial y ahora estamos haciendo lo mismo con la belleza, el cuidado de la piel y las fragancias. Con la comunidad global que hemos creado y mi experiencia en belleza, este me pareció el siguiente paso acertado. Aportamos el mismo nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de Skims a productos que realmente marcarán la diferencia”, añadió.

Jens Grede, director ejecutivo y cofundador de Skims, explicó que la marca Skkn desaparecerá y se convertirá en una nueva línea bajo el paraguas de Skims. “No continuaremos con la marca Skkn by Kim que Coty desarrollaba . Estamos relanzando las categorías bajo Skims”, abundó.

Skims ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [Skims], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.