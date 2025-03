Kim Kardashian causó revuelo en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías posando con un atrevido traje de baño en plena sesión en las Bahamas.

La empresaria y socialité estadounidense realizó una sesión en la playa para promover las nuevas prendas de su colección Skims Swim, a la venta en línea para la temporada de primavera.

En las postales compartidas por la cuenta de Skims, Kim aparece modelando un monokini azul cielo , sin mangas, cuello alto y escote en V abierto con cierre. La prenda destacó sus impresionantes curvas y diminuta cintura.

Lució su larga cabellera negro azabache con extensiones onduladas, humedecidas por el agua, mientras su rostro se mostró con maquillaje en tonos naturales que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude.

“Onepice, cumplidos infinitos. Sube la cremallera en SKIMS Swim para tu mejor escapada. @KimKardashian wears the Signature Swim Zip Front One Piece, size XS, in Tide”, anuncia la publicación.

Kim Kardashian viajó a las Bahamas hace poco para vacacionar con sus hijos y rodar las campañas publicitarias de lo que será las siguientes colecciones de su marca de moda.

Recientemente, la también modelo de 44 años, acaparó los titulares de la prensa por hacer ciertos comentarios sobre la herencia multimillonaria que dejaría en caso de fallecer.

Durante un episodio de The Kardashians, Kim dijo que tiene planeado repartir su riqueza entre sus hijos; a North le quiere dar el anillo de compromiso que le dio Kanye West en 2013, valorado en 1.3 millones de dólares.

“Ese se lo voy a regalar a Northie porque estuvo conmigo cuando me comprometí. Lo sostuvo después y le tomé una foto. Tenía solo unos meses”, señaló Kardashian en el reality de su familia.

Tanto sus joyas preciosas, como propiedades y una fortuna de más de 1700 millones de dólares podrían convertirse en la herencia futura de sus cuatro ojos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Además del reparto de su fortuna Kim dio de qué hablar por su reciente colaboración con Nike para el lanzamiento de una línea de ropa deportiva femenina, además de accesorios y calzado.