Aunque en un inicio Ana de Armas estaba muy emocionada por su romance con Tom Cruise, de 63 años, la cubana empezó a desesperarse por la actitud del protagonista de “Misión Imposible”: fuentes revelaron que la famosa dice estar lista para tener un bebé, pero la actitud de Tom la desconcierta porque no la ha querido reconocer como su novia. “La paciencia se le agota (a Ana)”, señaló una persona cercana a la estrella de “Blonde”.

Ana de Armas, de 37 años, ha manifestado su deseo de ser madre y tener un bebé pronto, sin embargo, este sueño no ha podido ser cumplido debido a que sus parejas no han querido dar ese paso. Según medios internacionales, una de las razones por las que terminó su romance con Ben Affleck fue porque el actor no quiso tener hijos (él ya tenía 3 con Jennifer Garner).

Por tal motivo, la cubana habría dejado a Affleck para perseguir su sueño y formar la familia que tanto desea. Pero ahora, Ana de Armas tiene una oportunidad de conseguirlo a lado de la estrella de “Top Gun”, con quien se rumora lleva saliendo alrededor de medio año, ya que fueron vistos juntos en febrero de 2025.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que de Armas está completamente enamorada de Cruise, sin embargo, se está desesperando ante la negativa del actor por confirmar su relación públicamente.

"Ana está loca por Tom, pero está perdiendo la paciencia con las idas y venidas", contó el informante, quien aseguró que al principio Ana “siguió el juego” de Tom de mantener en secreto su romance, no obstante, después de seis meses ya está cansada de la situación.

“Ella quiere que la reconozcan como su novia y no entiende qué lo detiene. Está en una situación difícil porque Tom espera que todos a su alrededor hagan las cosas a su manera y nunca se toma bien que la gente se resista”, aseguró.

Sin embargo, la fuente dijo que de Armas sólo puede continuar así por un tiempo más, y le dijo al famoso de “Entrevista con el vampiro” que quiere un futuro que incluya niños.

“Para ella, hacerlo público (su romance) es el primer paso para construir algo real, y el hecho de que él todavía esté dando largas es una seria señal de alerta para ella (…) Tom insiste en que sólo está siendo cauteloso y protegiendo lo que tienen, pero Ana ya no se lo cree. Si sigue dándole vueltas al romance, ella dice que no se quedará”, enfatizó.

Mientras promocionaba la película “Ballerina”, Ana de Armas admitió que está ansiosa por tener una familia; según el Daily Mail, la cubana le dijo a la revista F Magazine lo siguiente: “Me gustaría tener hijos y una familia, pronto si es posible. Pero no depende sólo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible; nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película”.