A pocos días de cumplir 30 años, Dua Lipa ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores con una serie de imágenes que celebran su estilo. En una reciente publicación de Instagram, la cantante británica posó frente a un paisaje paradisíaco con un bikini blanco de lunares negros que resalta su silueta tonificada y su gusto por la moda veraniega.

Con el mar turquesa y formaciones rocosas como telón de fondo, Dua Lipa se mostró relajada y radiante, acompañando su look con gafas de sol estilo cat eye y un maquillaje natural que realza su belleza.

El diseño del bikini, de corte triangular y tirantes ajustables, no solo destaca por ser diminuto, sino también por marcar la tendencia Polka dot. Los lunares, que ya fueron protagonistas en el verano europeo, prometen seguir vigentes en la próxima temporada.

“Descansando mis huesos antes de que empiece a bailar para celebrar mis 30”, escribió la artista como pie de foto de la publicación.

resting meeee bones before I carry on dancing into my 30s!!!!!! pic.twitter.com/FLLpR4JCaa — DUA LIPA (@DUALIPA) August 10, 2025

Más tarde deslumbró con un vestido de lentejuelas blancas. La prenda tenía paneles descubiertos a la altura de los muslos y la cadera que aumentaron el glamour.

“Celebraciones anticipadas de cumpleaños en mi isla favorita con mis personas favoritas, usando el vestido más hermoso que Simon hizo para mí... ¡No puedo esperar a cumplir 30!”, añadió mientras posaba en los brazos de su prometido Callum Turner.

early birthday celebrations on my favourite island with my favourite people wearing the most gorgeous dress Simon made for me... I can't bloody wait for 30!!!! 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/ZKzHhT2J6F — DUA LIPA (@DUALIPA) August 12, 2025

Dua, que cumplirá 30 años el 22 de agosto, compartió públicamente su emoción por su compromiso. En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Antes de hablar de sus planes de boda, Dua Lipa quiere terminar su gira Radical Optimism.

Una vez llegado septiembre de 2025, iniciará su gira por Norteamérica en Toronto, Canadá, y ya hay fechas confirmadas para Chicago y Seattle, Estados Unidos.

Luego llegará a Latinoamérica. Su primera fecha es el 7 de noviembre y se presentará en Buenos Aires. Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y terminará en Ciudad de México con conciertos el 1 y 2 de diciembre de 2025.

“Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.