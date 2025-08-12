En la Casa de los Famosos 3 todos están bajo la lupa y ninguno puede ocultar los rasgos más agradables o poco conocidos de su personalidad.

A más de dos semanas de haber iniciado el reality, tanto las actrices, actores e influencers que aun están en la casa se han adaptado, por lo que entre bromas y chistes, unos como Facundo fueron criticados en el exterior de la casa.

Aunque Abelito es uno de los consentidos entre el público que sigue el día a día de LCDLF, ahora se ha difundido un clip en el que se le ve haciendo un chiste de mal gusto.

¿Cuál fue el chiste de Abelito que no les gustó a sus compañeras?

Ahora que los integrantes de la casa están empezando hacer estrategias por cuarto, los seguidores también se han dividido por lo que en esta ocasión no le dejaron pasar nada a Abelito.

El clip fue captado en el patio de la casa cuando las famosas estaban haciendo una rutina de ejercicio, mientras Aldo De Nigris y Alexis Ayala están sentados platicando.

De momento, Abelito camina atrás de ellas cuando al parecer el tiktoker le responde con un movimiento sugerente a otro de los habitantes, lo que causa que las actrices reaccionen sorprendidas. "¡No, no Abelito!.."

El influencer reacciona: "Ya perdón, perdón", pero sus compañeras insisten: "Te voy a dar una corregida, hijo".

‼️NMMS 🤣🤣🤣‼️



Este Abelito es un grosero hasta con su propia madre Ninel. 😱🤪#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX



Sinned 👀 pic.twitter.com/AXDEYu4nGp — Run Run TV 👀 (@SinnedTV) August 6, 2025

Pese a este incidente, Abelito se ha caracterizado por contar historias que causan muchas risas entre sus amigos en LCDLF.

También le gusta hacerle bromas a la cámara de la casa usando su baja estatura como factor sorpresa, ya que se le ha visto ocultarse detrás de las columnas, sillones mesas o cualquier mueble para evitar que lo graben.

¿Cuánto mide Abelito?

Su nombre real es Abel Saenz tiene 25 años de edad y de acuerdo con declaraciones anteriores de su novia y familia, mide 1.14 metros de altura.

Debido a ello, dentro de la Casa de los Famosos, Abelito ha tenido que usar bancos, escaleras para alcanzar los objetos, además, para acceder a los alimentos tiene que pedir ayuda a sus amigos ya que están fuera de su alcance.

En Tiktok varios de sus seguidores han señalado que los juegos que se organizan en LCDLF no están adaptados para que Abelito pueda participar de forma incluyente por su baja estatura.