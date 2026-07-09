Jennifer Lopez calentó los ánimos durante su asistencia al desfile de alta costura de Celia Kritharioti durante la Semana de la Moda de París. Y es que la celebridad llegó ataviada con un atrevido vestido transparente con el que presumió su nueva figura.

La actriz y cantante fue fotografiada luciendo un vestido tipo lencero con encaje nude y tela traslúcida, combinado con un segundo vestido de malla blanca con pedrería bordada a mano.

La prenda contó con un arriesgado escote en V, finos tirantes y escote descubierto. Combinó el vestido con un abrigo de plumas de avestruz, zapatillas de plataforma color metálico, además de un clutch blanco y discreta joyería.

JLo resaltó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y la hizo ver más joven, usó labial brillante, sombras verde menta y blush bronceado.

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Los fotógrafos la captaron sentada en primera fila con su hermana Lydia. Su aparición en público ocurre días después de que una fuente cercana confirmara que se sometió a cirugías plásticas para aumentar el tamaño de su pecho.

El insider le reveló a Radar Online que la celebridad sí se sometió a algunos procedimientos estéticos, esto para mejorar su estado de ánimo y disfrutar de su soltería después de su divorcio de Ben Affleck.

Jennifer Lopez calienta el ánimo en París y presume escote de infarto con vestido transparente. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

“Es una perfeccionista. Sólo cambian las reglas del juego. Una vez que logra algo, suele encontrar maneras de mejorarlo. Ese es el caso con sus pechos”, señaló el informante.

“Siempre se resistió a operarse. Estaba muy orgullosa de ser completamente natural, pero ahora que finalmente cedió y está contenta con el resultado, ha empezado a decir que no se lo pusieron lo suficientemente grandes”, afirmó la fuente.

Los primeros rumores de cirugías plásticas surgieron tras el estreno de su comedia romántica Office Romance. Los usuarios de internet y sus fanáticos notaron una diferencia en su imagen durante la premiere en Nueva York a finales de junio.

Su paso frente a las cámaras, desató un sinfín de comentarios con respecto a su físico; los fans e internautas afirmaron que la actriz, de 56 años, se había sometido a algunos arreglos estéticos y que estaba estrenando nuevos pechos.

“No la soporto, pero qué guapa es. Tiene pechos nuevos, ¿no?”, “Se operó el pecho”, “Sus pechos no se ven nada naturales”, “Esta señora tiene un afán de no querer envejecer y por eso se opera”, escribieron los usuarios.