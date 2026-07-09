Después de que se diera a conocer que Gilberto Mora se graduó de la preparatoria dos días después de concluir sus compromisos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el portero Guillermo Ochoa, Don Memo, le dedicó un emotivo mensaje de felicitación. ¿Qué dijo?

En una publicación en Instagram, el portero de la Selección Mexicana felicitó a su pupilo por cumplir una etapa más en su vida y le expresó el orgullo que siente: “¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”.

“Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo”, agregó.

El mensaje fue acompañado de una imagen hecha con inteligencia artificial donde aparece Memo abrazando a Morita recién graduado y con su diploma; además hay otra felicitación que pronuncia: “¡Felicidades, Morita por tu graduación! Muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Este es el comienzo de todo lo que viene. Sigue soñando, trabajando y disfrutando de cada paso del camino”.

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Además de la publicación, en internet circulan imágenes de Memo junto a Gilberto en plena graduación y rumores acerca de que Memo fue su padrino y su invitado de honor en las celebraciones. Al parecer dichas imágenes son hechas con inteligencia artificial, ya que no hay nada documentado al respecto o publicaciones oficiales hechas por los jugadores.

La llegada de Mora a Tijuana para graduarse se hizo viral en internet; los aficionados que lo captaron en el aeropuerto y en el avión de la CDMX a Tijuana lo recibieron en el vuelo con aplausos y ovaciones, además lo trataron como si fuera un héroe y una celebridad de talla mundial, ya que repartió autógrafos y fotografías a todo su público.

¿Por qué le llaman Don Memo a Memo Ochoa?

La Selección Mexicana vivió un contraste generacional durante el Mundial 2026. Mientras la joven promesa Gilberto Mora, de apenas 17 años, representó el futuro del Tri, Guillermo Ochoa, de 40, representó la experiencia de seis Copas del Mundo y se convirtió en una figura de liderazgo de todos los jugadores.

Dicha diferencia de edades en el vestidor dio origen al famoso Don Memo; cabe destacar que en México, por respeto, se le dice Don o Doña a las personas mayores. En este caso, Memo representó a dicha figura con trayectoria y edad.

El trend de llamar Don Memo a Ochoa surgió en redes sociales, entre creadores de contenido que hicieron videos de parodia de la interacción de Morita y el portero. Incluso el mismo Ochoa se subió a las tendencias al nombrarse a sí mismo como Don Memo y al compartir videos en el campamento de la Selección Mexicana atendiendo y cuidado de Mora, dado que aún es menor de edad.

De ser la sensación en el Mundial a graduarse

Gilberto Mora, Morita, se enfrentó hace unos días ante Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Azteca, partido con el que concluyó la participación de México en la Copa 2026. Además de darse a conocer que viajó a Tijuana para poderse graduar de la preparatoria, trascendió que los clubes de élite europeos lo quieren fichar.

Según filtró el medio especializado Team Talk, equipos de la Premier League como Liverpool y el Arsenal están dispuestos a comprarlo una vez que cumpla la mayoría de edad. El medio detalló que su valor en ambos equipos se calcula en 45 millones de dólares.

Además de estos clubes, el Real Madrid, Barcelona, Manchester City y el Chelsea también están interesados en el jugador y estarían dispuestos a pujar por él una vez que finalice su contrato con los Xolos de Tijuana.

Gil Morita se convirtió en la sensación al debutar con la Selección Mexicana y al ser el jugador más joven del Mundial 2026.