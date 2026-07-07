Gilberto Mora se convirtió en la sensación del Mundial 2026 luego de su destacable participación con la Selección Mexicana, ahora, tras haber concluido su participación en la justa deportiva y con tan sólo 17 años de edad , podría estar definiendo su futuro en Europa.

El niño prodigio, como lo llamaron en redes sociales, estaría bajo la mira de algunos de los clubes más importantes del futbol inglés y del español. ¿A dónde se iría Morita a hacer historia tras debutar con México?

De acuerdo con información detallada por el sitio de futbol Team Talk, especializado en revelar fichajes dentro de la industria del balompié a nivel internacional, el Arsenal trabaja en un posible fichaje de Morita a pesar de que éste tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana. Al parecer el club está dispuesto a pagar lo necesario para que el equipo mexicano lo deje ir antes de que termine su contrato en 2029.

Pero esa no sería la única oferta para Gil, Team Talk afirma que el Liverpool ya se puso en contacto con Mora y su equipo de representación para llegar a un acuerdo futuro.

“Según algunas fuentes, del contingente de la Premier League, el Liverpool está 'muy interesado' y ya se ha puesto en contacto con ellos para establecer las condiciones del acuerdo, así como los deseos del propio Mora”, dice el medio.

Team Talk también afirma que Mora está en la mira de equipos de élite como el Real Madrid y el Barcelona. El Manchester City y el Chelsea también están interesados en lanzar una oferta por el jugador; el Manchester United también lo quiere en sus filas, pero por ahora el club no está dispuesto a cubrir los “costes previstos por cualquier tipo de acuerdo” y su interés hacia el jugador chiapaneco es "a largo plazo".

🇲🇽 Gilberto Mora 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘴𝘵



📍 Sources confirm Liverpool have 'made contact' over future deal

📍Mexico sensation also wanted by Barcelona, Real Madrid

📍Man Utd hold long-term interest, but unlikely to enter bidding @FrazFletcher | #MUFC #LFC #RMCF https://t.co/EfjjtuFTjc — TEAMtalk (@TEAMtalk) July 6, 2026

El medio señala que otros clubes lo han seguido de cerca en los últimos meses previo a su debut con el Tri en el Mundial para evaluar su talento, tales como el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, el AC Milan y el Ajax.

Por ahora Mora no puede firmar ningún contrato con equipos extranjeros hasta que cumpla los 18 años , cosa que ocurrirá hasta el 14 de octubre de 2026 , según establecen las normas de la FIFA.