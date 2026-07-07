Gal Gadot deslumbró a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías con las que dio la bienvenida al verano. La actriz israelí, reconocida por su papel de Wonder Woman, se mostró relajada mientras disfrutaba de un momento al aire libre, luciendo un sofisticado bikini blanco que rápidamente se convirtió en el centro de las miradas.

Para completar su look veraniego, la estrella añadió una falda traslúcida y una camisa a juego, creando un conjunto fresco y lleno de estilo. Además, elevó el glamour con unos lentes de sol y llevó su característica cabellera peinada en un moño.

En las instantáneas, Gal Gadot aparece en un jardín mientras disfruta de la lectura de un libro y promociona una bebida. La publicación transmitió una atmósfera relajada y acogedora, acorde con el espíritu de las vacaciones y los días soleados que inspiraron la sesión fotográfica.

Gal Gadot em recente postagem no seu Instagram. 🤍 pic.twitter.com/GH8jrlnN2Z — Gal Gadot Brasil · Fansite (@GalGadotBrasil) July 2, 2026

La actriz acompañó las imágenes con la palabra “Summertime” y eligió como fondo musical la canción Summertime Sadness, de Lana del Rey. El contenido no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, acumulando más de 185 mil “Me Gusta” y numerosos comentarios.

Gal Gadot limitó los comentarios, pues la mayoría de los usuarios dejaba comentarios exigiendo una Palestina libre. Hace tiempo, la actriz enfrentó una serie de protestas durante el rodaje de The Runner, en Londres.

Según fuentes cercanas a la producción, Gal Gadot ha compartido con su círculo cercano que la experiencia ha sido profundamente perturbadora y que se siente emocionalmente afectada por los acontecimientos.

Gal Gadot contó años atrás que de inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, pero ella era muy joven para entenderlo, pues Varsano es 10 años mayor que ella. Él se quería casar pronto, pero esperó dos años a que la también modelo estuviera lista.

El 30 de abril, Gal Gadot cumplió 41 años y compartió un mensaje con sus seguidores: “Otro año más. Me siento profundamente agradecida por todas las personas en mi vida. Les deseo salud, paz y felicidad. Gracias por todo el cariño, significa muchísimo para mí. Mi corazón está lleno de gratitud. Les envío luz y amor a todos”.