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Galilea Montijo se tomó unas vacaciones en medio de la polémica que ha desatado su cambio físico. Desde la playa dejó claro que las críticas no le importan y que está más feliz que nunca.
La presentadora mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías tomadas desde la playa junto a su pareja Isaac Moreno ; en ellas, Gali aparece haciendo alarde de su silueta de infarto sólo ataviada con pequeños bikinis.
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Uno de los conjuntos que lució se trató de un top de manga corta rosa con bordes rojos, a juego con un bikini de cintura baja atado por los costados; también usó un bikini amarillo con un toptank sin mangas y un conjunto rojo estampado.
A los looks les sumó gafas solares, brazaletes metálicos, así como llamativos anillos y accesorios en la cabeza como un par de flores entre los mechones y un paliacate rojo con negro.
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“Mar, sol y arena (...) y tú @opmoreno”, escribió en una publicación, mientras que en otra puso: “Ya me vi de vacación y tú @ipmoreno. ¿Alguien más?”.
Las fotos fueron parte de una sesión que rodó junto a su novio en el complejo turístico Casitas Maraika, ubicado en Puerto Vallarta, México.
Su actividad en redes sociales ocurre después de ser tendencia en redes sociales por hablar de su retiro de Televisa y el fin de su contrato.
Hace unos días circuló una entrevista de la presentadora en la que habla de su futuro laboral con la empresa de medios. Según confirmó, tiene un contrato vigente hasta diciembre y que no tiene planes de irse antes.
“No. Ahorita estoy muy concentrada, en cuestión de contrato si te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre, nuestros contratos varían, antes eran por 10 años, luego por 15, ahora suelen ser de uno a dos años, mi contrato ya se vencería en diciembre, pero te puedo decir que soy 100% Televisa, a mi a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa, estoy muy agradecida”, contó la celebridad.
También negó tener una oferta de trabajo en España, de dónde es su novio, para debutar como actriz, aunque aceptaría en caso de que fuera real porque siempre ha soñado trabajar en el extranjero, en especial como conductora.
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