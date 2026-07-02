Liam Gallagher hizo enojar a la afición mexicana luego de lanzar una serie de comentarios en los que no sólo aseguró que Inglaterra goleará a México el próximo domingo, sino que también, se burló de Juan Gabriel, situación que provocó que cientos de usuarios de redes sociales se fueran en su contra. ¿Qué dijo el vocalista de Oasis sobre el Divo de Juárez? Te contamos todo.

El partido México vs Inglaterra comenzó a calentarse y los aficionados de ambos países ya empezaron a defender a su equipo y a mostrar de lo que está hecho cada uno. Previo al encuentro que se celebrará en el Estadio Ciudad de México el 5 de julio, la afición inglesa se ha dividido, ya que mientras unos señalan que el juego será difícil para Inglaterra por la altura en la que se encuentra la capital, otros aseguraron que el equipo de Los Tres Leones será superior y ganará fácilmente.

Uno de los aficionados que creen que el partido contra México será sencillo es Liam Gallagher pues primero aseguró que Inglaterra le metería cinco goles a México. Posteriormente, ante este comentario, una usuaria retuiteó el mensaje el hermano de Noel Gallagher con el siguiente mensaje: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados pero Oasis jamás podría hacer esto”, palabras que fueron acompañadas por un video del Divo interpretando “Hasta que te conocí”.

Inmediatamente después, Liam, en tono de burla, respondió: “La canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”, a lo que una usuaria le contestó: “Pensé que no hablabas mexicano” y Gallagher dijo en tono irónico: “No, no la canto en japonés”.

Posteriormente, la usuaria le respondió: “No empieces una pelea, sabes que los mexicanos te amamos, querido”. “No estoy empezando una pelea”, aseguró el cantante de Wonderwall. Sin embargo, este no fue el único comentario que contestó el famoso británico, ya que dedicó varias horas de su tiempo a lanzar mensajes sobre el partido del domingo y hasta ajustó el marcador, diciendo que por el clima (calor) y por la altura, seguramente quedarían 3-0, favor Inglaterra.

Miles de internautas se lanzaron contra Liam Gallagher y le aseguraron que se arrepentiría de sus palabras: “Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir”, “Con mi Juanga no, perro”, “Ya vete a pelear con tu hermano” y “Con razón tu hermano no te soportaba”, fueron algunos de los comentarios.

Juan Gabriel podría haber hecho wonderwall con los ojos cerrados pero oasis jamás podría hacer esto: pic.twitter.com/FC6ulsXUDs https://t.co/F8NnoMl2RQ — riv (@ponyoogirl) July 1, 2026

¿Por qué causó tanto enojo? Juan Gabriel es considerado uno de los artistas más importantes en la historia de la música en español. Su legado trasciende generaciones y fronteras gracias a cientos de composiciones, conciertos memorables y una carrera que marcó la cultura popular de México y América Latina.

¿Quién es Liam Gallagher?

Liam Gallagher alcanzó la fama mundial como vocalista de la banda británica Oasis, uno de los grupos de rock más exitosos de las décadas de 1990 y 2000. Conocido por su personalidad directa y sus declaraciones polémicas, el cantante ha protagonizado diversos enfrentamientos públicos con otros artistas y figuras del entretenimiento.