El gobierno de Reino Unido actualizó su alerta de viaje para México de cara al partido entre las selecciones de Inglaterra y México, programado para el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, luego de que cuatro personas murieron durante los festejos por el Mundial 2026 en la capital del país.

A través del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), las autoridades británicas informaron que los ciudadanos que viajen a México deben extremar precauciones debido a las grandes concentraciones de personas previstas durante el torneo.

La actualización, publicada el 1 de julio de 2026, incorpora información específica sobre los riesgos asociados con las celebraciones masivas tras los partidos del Mundial.

Reino Unido advierte sobre aglomeraciones, robos y seguridad

Dentro de las recomendaciones para quienes viajarán a México, el gobierno británico recordó que:

Tres personas fallecieron durante las celebraciones de un partido del Mundial en la zona del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. (Una persona más murió en el hospital)

durante las celebraciones de un partido del Mundial en la zona del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. (Una persona más murió en el hospital) Se ha registrado un incremento en el robo de teléfonos celulares durante el torneo.

durante el torneo. También aumentaron los reportes por adulteración de bebidas en zonas de entretenimiento.

Ante este panorama, el FCDO pidió a los aficionados mantenerse atentos a su entorno, evitar aglomeraciones cuando sea posible y proteger sus pertenencias personales.

Partido México vs Inglaterra motiva actualización

La alerta cobra especial relevancia debido al encuentro entre México e Inglaterra, uno de los partidos con mayor expectativa del Mundial 2026 y que podría reunir a cientos de miles de aficionados en distintos puntos de la Ciudad de México.

Las autoridades británicas recomendaron a sus ciudadanos consultar constantemente la información oficial antes de desplazarse y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Estados de México donde Reino Unido mantiene restricciones de viaje

Además de las recomendaciones relacionadas con el Mundial, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico reiteró que mantiene restricciones para viajar, salvo por razones esenciales, a diversas regiones del país debido a problemas de seguridad.

Entre ellas destacan:

Baja California (zonas de Tijuana y Tecate)

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Partes de Guanajuato

Michoacán

Jalisco

Colima

Guerrero

Algunas zonas de Chiapas

El FCDO señala que viajar a estos lugares en contra de sus recomendaciones podría incluso afectar la cobertura del seguro de viaje contratado por los visitantes.

¿Es seguro viajar a México durante el Mundial 2026? Esto responde Sheinbaum

Pese a la actualización británica, el gobierno mexicano sostuvo que México sigue siendo un destino seguro para los visitantes internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades de la Ciudad de México implementarán nuevas medidas de seguridad para evitar aglomeraciones durante los próximos encuentros del Mundial, incluyendo la instalación de más pantallas en Paseo de la Reforma para distribuir mejor a los aficionados.

Asimismo, hizo un llamado a celebrar de forma responsable y evitar el consumo excesivo de alcohol para prevenir nuevos incidentes.

Recomendaciones para quienes viajarán a México

El gobierno británico aconseja a sus ciudadanos:

Mantenerse informados sobre las recomendaciones oficiales.

Contratar un seguro de viaje que cubra cualquier eventualidad.

Evitar portar objetos de valor a la vista.

Permanecer atentos en eventos masivos.

Seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas durante los partidos del Mundial.

Con la llegada de miles de aficionados internacionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades de ambos países buscan reducir riesgos y garantizar que las celebraciones se desarrollen de manera segura.