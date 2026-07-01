México está a 90 minutos de hacer historia. La Selección Mexicana buscará su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en uno de los partidos más esperados por la afición mexicana que se ha cobijado bajo el lema "¿Y si sí?".

A continuación, te contamos a qué hora juega México vs Inglaterra, dónde ver el partido EN VIVO, si todavía hay boletos disponibles y qué pasa si la Selección Mexicana consigue la victoria.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca ).

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México) .

¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?

El partido podrá verse en México a través de:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Datos rápidos de México vs Inglaterra

Partido: México vs Inglaterra

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Ciudad de México

Estadio Ciudad de México Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

¿Todavía hay boletos para México vs Inglaterra?

No. Hasta el momento, los boletos para el partido entre México e Inglaterra están agotados, luego de venderse durante las primeras fases de venta del Mundial 2026.

Sin embargo, como ha ocurrido en otros encuentros del torneo, existe la posibilidad de que la FIFA libere un número limitado de entradas en los días previos al partido, por lo que vale la pena mantenerse atento al sitio oficial.

Mientras tanto, la única alternativa para muchos aficionados es la reventa. En plataformas como StubHub, los boletos más económicos superan los 90 mil pesos, mientras que las localidades con mejor ubicación alcanzan precios superiores a los 300 mil pesos.

¿Qué pasa si México le gana a Inglaterra?

¿Y si México da el golpe? Si la Selección Mexicana derrota a Inglaterra en los octavos de final, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y se colocará entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Además, el Tri se enfrentará al ganador del partido entre Brasil y Noruega, en busca de un histórico boleto a las semifinales.

Recordemos que es la primera vez en 40 años que la Selección Mexicana gana un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo, por lo que México y todo el mundo está al pendiente de este partido que puede cambiarlo todo.