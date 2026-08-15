Megan Fox publicó una foto que dejó a boquiabiertos a sus seguidores y, al mismo tiempo, pareció lanzar una indirecta a sus exnovios.

La actriz, de 40 años, compartió en Instagram un par de instantáneas de una sesión de fotos nocturna.

Fox iba vestida con un diminuto top tipo bandeau de PVC y unos atrevidos pantalones de cuero mientras posaba frente a un llamativo Mercedes-Benz Clase G.

También lucía botas peludas por encima de la rodilla y llevaba un abrigo verde brillante que le llegaba justo por encima de los hombros.

Megan Fox via IG pic.twitter.com/YKgzs7t1Qn — JumpTrailers (@JumpTrailers) August 13, 2026

Fox incluyó un comentario con doble sentido en su publicación, aparentemente lanzando indirectas a sus exparejas, al escribir sobre la importancia de buscar la "compatibilidad intelectual" por encima de todo.

Anteriormente, estuvo relacionada sentimentalmente con su ex prometido, Machine Gun Kelly, con quien tuvo una hija en marzo del año pasado.

Antes de MGK, estuvo casada durante una década con Brian Austin Green, el atractivo actor de Beverly Hills 90210, antes de su divorcio en 2019. Son padres de tres hijos.

La publicación de Megan Fox llega casi un mes después de que volviera a usar Instagram para arremeter duramente contra sus exparejas, respondiendo a un troll en la sección de comentarios de una de sus publicaciones de una sesión de fotos en lencería.

Causó revuelo en internet, acaparando titulares con su reciente regreso a las redes sociales, ya que también pareció lanzar indirectas a MGK.

Mantuvo una relación sentimental durante cuatro años y medio con el rapero de 36 años, antes conocido como Machine Gun Kelly y cuyo nombre de nacimiento es Colson Baker.

Poco antes de poner fin a su relación a finales de 2024, reveló que estaban esperando su primer hijo juntos y, posteriormente, dio a luz a su hija Saga, que ahora tiene 17 meses.

Su otro romance público fue su matrimonio anterior con Green, de 53 años. Estuvo casada con el actor durante 10 años, juntos durante casi 15 años en total, y tiene tres hijos con él.

Tras finalizar su divorcio en 2021, Megan Fox y Green ahora comparten la crianza de sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 12, y Journey, de 10.

A mediados de julio, Fox compartió una serie de fotos en Instagram en las que no llevaba nada más que lencería negra transparente y un velo espectacularmente largo.

El hecho de haber compartido esas fotos provocativas en las redes sociales le valió elogios de sus fans, pero también provocó la reacción de algunos que hicieron comentarios hirientes, algo que ella notó y a lo que respondió con contundencia.

"Es increíblemente vergonzoso que una madre de 40 años publique esto. Es una tontería de Tumblr de hace 16 años", comentó un usuario de Instagram. En respuesta al comentario, Megan Fox replicó con dureza: "¿Cuál de mis ex es este?".

Sus publicaciones en redes sociales, que parecían sospechosas, daban a entender que tenía problemas con su ex, MGK, cuando se reunieron a principios de este año.

Sin embargo, su reencuentro terminó con ella supuestamente bloqueándolo después.

Sus comentarios mordaces también se produjeron después de que su exmarido Green acaparara los titulares por decir que él "se dejó llevar por la atracción física" en su matrimonio después de conocerse cuando él tenía 30 años y ella 18.

En cuanto a los proyectos futuros de la actriz, Megan Fox protagonizará la esperada secuela de su película Jennifer's Body.

El mes pasado, algunos informes indicaron que Megan Fox retomará uno de sus papeles más emblemáticos para la exitosa película de terror.

Según Dread Central, también participan Karyn Kusama, directora de la primera película, y la guionista Diablo Cody, que estará al frente de la secuela.