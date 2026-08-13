Yahir volvió a dar de qué hablar después de hacer una crítica sobre la dinámica dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

El exintegrante de La Academia cuestionó que algunos de sus compañeros pasen buena parte del día dormidos, ya que les pagan para generar contenido.

“Yo veo que el día empieza muy tarde y en la tarde hay siestas muy largas, estamos en un show de televisión. Estamos chambeando. ¿Sí me explico?”, comentó Yahir a su compañero Memo Schutz mientras ambos descansaban en un sofá.

El cantante continuó con su crítica al recordar que el día anterior había entrado al cuarto y encontró a todos sus compañeros dormidos.

“Entonces yo, por ejemplo, ayer que llegué y vi todo mundo acostado, me metí al cuarto y estaban dormidos adentro del cuarto y todo. Sí me saqué de onda y dije: ‘Wey, estamos chambeando, nos contrataron para chambear, wey, no para dormir’”.

“Yo veo que el día empieza muy tarde y en la tarde hay siestas muy largas, estamos en un show de televisión, ayer me metí al cuarto, estaban todos dormidos y me saqué de onda, dije: nos contrataron para chambear, no para dormir” 👁️ — Don Yahir muy intuitivo ya se huele que no hay… pic.twitter.com/aPmuZYJZtv — nacho con O (@NachoConO) August 13, 2026

Así reaccionaron las redes

Las declaraciones de Yahir provocaron diferentes reacciones entre los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026.

Algunos televidentes estuvieron de acuerdo con las palabras del cantante sobre la falta de contenido de los habitantes. Sin embargo, otros señalaron que Yahir tampoco genera suficiente contenido y lo calificaron como “mueble”, término utilizado por los fans del reality para referirse a los habitantes que tienen poca participación o pasan desapercibidos.

Otros seguidores, en cambio, consideraron que el problema podría estar relacionado con la producción del programa, mencionando que en la versión de Colombia hay otras dinámicas.

Entre los comentarios publicados por los seguidores destacan:

“Gracias Yahir, aparte de guapo eres la voz del pueblo”.

“¿Realmente qué contenido da Yahir en la...? Solo se levanta a hacer ejercicio, a tragar como hambreado y, sean observadores, dizque cocina para todos, pero en realidad solo está supervisando y dando órdenes de cómo hacer las cosas”.

“Pero este wey, ¿qué hace? Solo anda ahí con la tablet encargando lo del presupuesto y hablando según con acento de Sonora y bla, bla, bla, pero ¿qué contenido? Ni canta, ni baila, ni nada”.

“En LCDLF Colombia les prohíben dormir de día y les hacen dinámicas como el juicio, las etiquetas, tienen sus secciones en el confesionario, etc. Producción tiene que mover la casa”.

¿Cuánto les pagan a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

Tras los dichos de Yahir, cabe resaltar que existe una supuesta lista filtrada de los salarios que estarían recibiendo algunos de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026.

De acuerdo con esa información, los habitantes recibirían entre 110,000 y 320,000 pesos semanales.

Según la supuesta lista, Yahir recibiría 110,000 pesos por semana, mientras que la actriz Cynthia Klitbo tendría el pago más alto, con 320,000 pesos semanales.

Debajo de ella aparecerían Aldo Rendón, con presuntos ingresos de 200,000 pesos por semana, y Karina Torres, con 140,000 pesos semanales.