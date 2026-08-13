Cristian Castro acaba de cumplir una meta que había quedado pendiente durante años: a los 51 años terminó la preparatoria y recibió su diploma de bachillerato en una emotiva ceremonia celebrada el 12 de agosto. Pero el intérprete de "Azul" no piensa detenerse ahí: después de concluir sus estudios, ya reveló qué carrera quiere estudiar en la universidad y su decisión sorprendió a muchos.

El hijo de Verónica Castro cumplió su meta de terminar la preparatoria a pesar de los obstáculos que enfrentó y de que algunas veces se sintió desmotivado en seguir con sus estudios.

El pasado miércoles 12 de agosto, Cristian se graduó oficialmente de la preparatoria en una ceremonia celebrada en la Ciudad de México. Tras haber pausado sus estudios en su juventud debido al inicio de su carrera artística, el cantante concluyó el bachillerato tras cursar un programa a distancia durante dos años y medio.

Tras este logro académico, sus fans se empezaron a cuestionar si el “Gallito Feliz” se quedaría sólo con la prepa o decidiría dar el paso a la Universidad. En una entrevista para Venga La Alegría confirmó que seguirá adelante y reveló que la carrera que quiere estudiar es Diseño Industrial.

Y no sólo eso, sino que aseguró que en esta ocasión, cursará la licenciatura de manera presencial. “Vamos a tratar de combinar ambas”, dijo al hablar de la universidad y su trabajo en los escenarios.

¿Cristian Castro estudiará Diseño Industrial en la UNAM?

Todavía no está confirmado que vaya a estudiar Diseño Industrial en la UNAM. Aunque en los últimos días ha circulado la versión de que el cantante tendría pase reglamentado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la información disponible indica que estudió la preparatoria en Prepa W, una institución incorporada a la Máxima Casa de Estudios, y esto no equivale automáticamente al pase directo, según reportó Infobae.

Por ello, si Castro finalmente quiere ingresar a la UNAM, deberá hacer el examen de admisión.

¿Por qué Cristian Castro decidió volver a estudiar?

El cantante ha explicado que terminar sus estudios era un sueño que tenía pendiente. Además, la trayectoria académica de su madre, Verónica Castro, también influyó en su decisión. La actriz estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, algo que Cristian ha mencionado como una fuente de inspiración para continuar con su propia formación académica.

De igual forma, el famoso presumió que los dos hijos que tuvo con Valeria Liberman están en la universidad: su hijo estudia Economía y su hija Psicología.

¿Cristian Castro estudiará la carrer en la UNAM?

El cantante ha manifestado su intención de continuar sus estudios universitarios, pero no está confirmado que vaya a cursar Diseño Industrial en la UNAM.

¿Qué es la carrera de Diseño Industrial?

De acuerdo con la UNAM, el diseñador industrial “es el profesional que genera objetos-producto de fabricación industrial, que con su preparación y conocimientos contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas”.