Jennifer Lopez presumió su impresionante silueta y belleza joven con una sesión fotográfica hecha de manera improvisada en su vestidor bajo el lente del fotógrafo de las estrellas Charlie Chiu.

En las imágenes, compartidas en Instagram, la celebridad se lució vestida con un bralette blanco satinado de corte vintage con tirantes gruesos; también usó un bikini de cintura baja confeccionado con la misma tela.

Le sumó un estilo vintage con zapatillas de tacón con estampado de lunares, un bolso en forma de cubo, así como gafas solares oscuras y una pañoleta en la cabeza. En otras fotografías usó un bikini negro y un vestido blanco con transparencias.

“Vamos a romper el internet”, escribió el fotógrafo junto a la publicación, mientras que Jennifer puso en su perfil: “La temporada de leo continúa”.

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En las fotos del atuendo que se hicieron virales en redes sociales, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados bajo la pañoleta. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

Sus recientes actividades en redes sociales ocurren días después de hablar en redes sociales sobre su soltería y de su vida después de Ben Affleck, además de reflexionar sobre lo ocurrido en el pasado.

Tras cumplir 57 años, la multifacética celebridad escribió bajo un video compartido en Instagram: “Cuando sigues adelante, todo mejora”. Dicho mensaje llegó meses después de poner fin oficialmente a su matrimonio con el actor de Hollywood y de que surgieran diversos comentarios sobre que lo estaban intentado de nueva cuenta, pero en secreto para evitar la atención mediática.

En el video, la intérprete de On The Floor aparece disfrutando de un paseo en automóvil con un vestido blanco de verano mientras el viento mueve su cabello. Sin hacer referencia directa a Ben Affleck, la publicación fue suficiente para que miles de usuarios relacionaran sus palabras con la nueva etapa personal que atraviesa tras su separación.

La reflexión coincide con varias entrevistas recientes en las que la Diva del Bronx ha asegurado sentirse más plena y segura de sí misma después del caos mediático que trajo consigo su separación.

En una conversación con People, la celebridad explicó que en los últimos cinco años ha experimentado un profundo crecimiento personal: “Soy una persona completamente diferente, más realizada y consciente de mí misma”, comentó, al señalar que la verdadera belleza también proviene del trabajo interior y de las experiencias vividas.