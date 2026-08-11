¿Brad Pitt y Jennifer Aniston regresaron? Esta pregunta ha estado circulando luego de que un informe asegurara que han estado en contacto cercano durante los últimos años, específicamente desde su reencuentro en los premios SAG de 2020. Esto es lo que se sabe de la relación entre los actores.

Según fuentes cercanas, las celebridades retomaron su cercanía en enero de 2020, después de haberse saludado frente a las cámaras durante los premios SAG, llevados a cabo en Hollywood, entre sonrisas y cálidos abrazos. Dicho encuentro fue el primero frente al público desde que se divorciaron en 2005.

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En un reciente informe, el Daily Mail señaló que los actores intercambiaron números de teléfono en ese entonces y que Brad Pitt comenzó a buscarla físicamente en los sets de grabación y la invitaba a comer con frecuencia.

“Ambos tenían números nuevos, así que los intercambiaron y dijeron que se mantendrían en contacto. Brad fue el primero en enviar un mensaje”, contó el insider al medio británico.

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“Durante la segunda temporada de The Morning Show, Brad iba al plató y almorzaba con Jen en su caravana. Llegaba y lo dejaban directamente en su caravana para un almuerzo privado entre los dos, y luego se marchaba una vez que se reanudaba el rodaje de Jen”, agregó.

Según contó la fuente, Brad visitaba a Jen en secreto por lo menos una vez a la semana, al parecer su reunión sólo era para comer, aunque después dichos encuentros se trasladaron a la residencia de Jennifer.

“Durante ese tiempo, también pasaba tiempo con ella en su casa. Jen y Brad se vieron varias veces, principalmente en su casa. No se les veía en público”, detalló el informante.

El Daily señaló que la relación entre ambas celebridades fue meramente reconciliación y una buena amistad, pero no un romance o la continuación de lo que sostuvieron a inicios de los dosmiles, cuando eran la pareja ideal dentro de la industria hollywoodense.

Cabe recordar que los actores estuvieron casados entre el 2000 y el 2005, pero su relación terminó mal después de que se revelara que Brad le fue infiel con Angelina Jolie, su coprotagonista en la película Sr. y Sra. Smith.

“Surgió una relación platónica. Nada más. Habían pasado por tantas cosas, tanto en privado como en público, que una relación romántica nunca habría sido una opción”, cita el medio y agrega: “Para Brad, no había ninguna intención oculta ni expectativa de reavivar su romance. Más que nada, Brad echaba de menos tenerla como amiga de confianza”.

Al parecer las reuniones que sostenían y su reconciliación no fueron suficientes para retomar su romance, ya que poco tiempo después ambos comenzaron a salir en citas, Brad Pitt con la empresaria Inés de Ramon y Aniston con el coach de vida Jim Curtis.

Hasta el momento se sabe que los actores siguen manteniendo contacto con mensajes de texto, aunque con menos frecuencia: “Todavía se envían mensajes de texto de vez en cuando, pero así está su relación. A ella le gusta que hayan hecho las paces”, señaló la fuente.