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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 175,000 a extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025.

La mayoría de las revocaciones se produjeron por incidentes con las fuerzas del orden, agresiones, robos o conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

El Gobierno estadounidense subrayó que una visa para entrar en Estados Unidos "es un privilegio, no un derecho", y advirtió de que utilizará "todos los recursos disponibles" para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio.

Entre los ejemplos de extranjeros a los que se les han revocado sus visados, el Departamento de Estado citó casos de personas acusadas de agresión sexual o de alteración del orden público, así como de varios extranjeros que celebraron el asesinato el año pasado del activista conservador Charlie Kirk.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha revocado visados por motivos de política exterior, entre ellos un ciudadano cubano vinculado a una "operación de influencia" de La Habana o ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen de los ayatolás.

Como parte de la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, Estados Unidos ha endurecido el proceso de concesión de visados, con la imposición de fianzas para determinados visados en algunos países y un mayor escrutinio de los solicitantes, incluido el análisis de sus redes sociales.

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