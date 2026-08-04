Para miles de mexicanos que viajan con frecuencia a Estados Unidos por turismo, compras, visitas familiares o negocios, una de las dudas más comunes es cuánto tiempo pueden permanecer legalmente en territorio estadounidense utilizando una visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Aunque muchas personas creen que la vigencia de la visa determina el tiempo de estancia, la realidad es distinta. La ley migratoria estadounidense establece que la duración de cada visita es determinada por las autoridades migratorias al momento de ingresar al país.

¿Qué es la visa láser?

La visa láser, también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card), es un documento emitido a ciudadanos mexicanos que funciona tanto como identificación de viaje como visa de turista para determinadas entradas a Estados Unidos.

Se trata de una tarjeta del tamaño de una credencial bancaria que incorpora tecnología de seguridad utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para verificar la identidad del viajero.

Generalmente tiene una vigencia de hasta 10 años y permite realizar viajes por turismo o negocios bajo las categorías B1/B2.

¿Quién puede obtenerla?

Este documento únicamente se otorga a ciudadanos mexicanos que realizan su trámite de visa estadounidense utilizando un pasaporte mexicano vigente.

La solicitud debe realizarse en un consulado de Estados Unidos en México o en la Embajada estadounidense ubicada en la Ciudad de México. Actualmente, la tarifa de solicitud para la visa de turista B1/B2, incluida la visa láser, es de 185 dólares.

¿Cuánto tiempo puedes quedarte en Estados Unidos con visa láser?

En la mayoría de los casos, los viajeros reciben autorización para permanecer hasta 180 días, es decir, aproximadamente seis meses por cada entrada a Estados Unidos.

Sin embargo, este periodo no es automático ni está garantizado. El tiempo autorizado depende de la decisión del oficial de CBP que realiza la inspección migratoria en el aeropuerto o en el puerto de entrada terrestre.

Durante la entrevista de ingreso, el oficial puede preguntar:

Motivo del viaje.

Lugar de hospedaje.

Duración prevista de la estancia.

Recursos económicos para el viaje.

Si el visitante tiene familiares o amigos en Estados Unidos.

Con base en las respuestas y en la información disponible, el funcionario determina cuánto tiempo puede permanecer la persona en el país.

La vigencia de la visa no equivale al tiempo de estancia

Un error frecuente es pensar que una visa válida por 10 años permite permanecer ese mismo tiempo en Estados Unidos.

La vigencia del documento únicamente indica el periodo durante el cual puede utilizarse para solicitar la entrada al país. Cada visita tiene un límite específico de permanencia, definido por CBP.

Incluso si un viajero informa que permanecerá una o dos semanas, puede recibir autorización para quedarse hasta seis meses. Del mismo modo, las autoridades también pueden otorgar un periodo más corto si lo consideran necesario.

Lo importante es respetar la fecha límite de salida establecida por las autoridades migratorias.

Reglas especiales para quienes cruzan por tierra

Una de las principales ventajas de la visa láser es que permite cruzar la frontera terrestre sin necesidad de presentar el pasaporte, siempre que el viaje se mantenga dentro de una zona fronteriza determinada y no exceda los 30 días.

Los límites autorizados son:

Hasta 25 millas dentro de Texas y California.

Hasta 55 millas dentro de Nuevo México.

Hasta 75 millas dentro de Arizona.

Si el visitante desea viajar más allá de esas zonas o permanecer más de 30 días, deberá llevar su pasaporte y tramitar el permiso I-94 al momento de ingresar al país.

Este documento registra oficialmente la fecha de entrada y la fecha máxima permitida para salir de Estados Unidos.

¿Para qué sirve la visa láser?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo puede utilizarse para:

Turismo.

Compras.

Visitas familiares.

Atención médica.

Asistencia a conferencias y convenciones.

Reuniones y actividades de negocios permitidas bajo la categoría B1.

No obstante, la visa láser no autoriza trabajar ni estudiar en Estados Unidos.

¿Se puede permanecer más de seis meses?

Sí, aunque únicamente mediante una autorización especial.

Las personas que necesiten extender su estancia deben presentar ante las autoridades migratorias estadounidenses la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, conocida como formulario I-539.

Permanecer más tiempo del autorizado sin haber obtenido una extensión constituye una violación a las leyes migratorias estadounidenses y puede generar consecuencias como la cancelación de la visa o problemas para ingresar nuevamente al país en futuras visitas.

Aunque la visa láser suele permitir estancias de hasta seis meses por entrada, el periodo definitivo siempre lo determina el oficial migratorio al momento de ingresar a Estados Unidos. Por ello, los viajeros deben verificar la fecha autorizada de salida y respetarla estrictamente para evitar sanciones o complicaciones en futuros viajes.