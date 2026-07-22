Para los adultos mayores mexicanos que desean viajar a Estados Unidos por turismo, el trámite de la visa americana B1/B2 sigue prácticamente las mismas reglas que para cualquier otro solicitante. Una de las dudas más frecuentes es si existe algún descuento especial para personas mayores de 60 años, especialmente para quienes cuentan con credencial del INAPAM. Lamentablemente no. No hay descuentos.

¿Qué es el INAPAM y por qué ofrece descuentos?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo del Gobierno de México encargado de promover el bienestar, la inclusión y los derechos de las personas de 60 años o más. A través de convenios con empresas, gobiernos estatales y municipales, ofrece descuentos en sectores como transporte, salud, alimentación, cultura, agua, predial y otros servicios.

Estos descuentos existen porque el INAPAM firma acuerdos con prestadores de servicios y comercios que deciden otorgar beneficios económicos a los adultos mayores como una medida de apoyo social y económico.

¿Hay descuento de INAPAM para la visa americana?

No. La credencial del INAPAM no otorga descuentos para tramitar una visa estadounidense de turista. La cuota debe pagarse completa, independientemente de la edad del solicitante. Actualmente, la tarifa de solicitud para las visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2) es de 185 dólares, monto que es obligatorio, no reembolsable y no transferible.

La razón es que las tarifas migratorias son establecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se aplican de manera uniforme a los solicitantes, salvo casos muy específicos contemplados por la legislación estadounidense. Los beneficios del INAPAM únicamente tienen validez en los establecimientos e instituciones participantes dentro de los convenios del programa.

¿Existe algún beneficio para adultos mayores al tramitar la visa?

Aunque no hay descuentos económicos por edad, sí pueden existir facilidades en determinadas circunstancias.

Por ejemplo, si el solicitante padece una discapacidad o una enfermedad que le impide acudir personalmente, esta situación debe señalarse durante el llenado de la solicitud. Los funcionarios consulares pueden determinar si procede alguna consideración especial, aunque la decisión final corresponde exclusivamente a la autoridad migratoria estadounidense.

Asimismo, los oficiales consulares conservan la facultad de solicitar o exentar entrevistas según cada caso. Incluso cuando una persona pudiera ser candidata a una exención, el consulado puede requerir una entrevista presencial si lo considera necesario.

Requisitos para tramitar la visa americana por primera vez

Los adultos mayores que solicitan una visa de turista por primera vez deben seguir los mismos pasos que cualquier adulto:

Llenar el formulario DS-160 en el portal oficial del Departamento de Estado.

Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para dar seguimiento al trámite.

Pagar la cuota de 185 dólares correspondiente a la solicitud de visa.

Acudir al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de fotografía y huellas biométricas.

Presentarse a la entrevista consular, cuando sea requerida.

Esperar la resolución y, en caso de aprobación, recibir la visa mediante el sistema de entrega establecido por las autoridades estadounidenses.

¿Cómo es la renovación de la visa para adultos mayores?

Para renovar una visa vencida, el procedimiento también requiere completar un nuevo formulario DS-160, programar el trámite correspondiente, pagar la tarifa vigente y seguir las instrucciones del sistema oficial. Dependiendo del caso, algunos solicitantes pueden ser elegibles para procesos simplificados o exenciones de entrevista.

Los adultos mayores pueden tramitar o renovar la visa americana de turista bajo las mismas condiciones que el resto de los solicitantes.