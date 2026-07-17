¿Tu actividad en redes sociales puede afectar la aprobación de una visa estadounidense? La respuesta corta es sí: las autoridades migratorias de Estados Unidos pueden revisar información pública disponible en internet como parte de sus procesos de verificación y seguridad.

Sin embargo, esto no significa que un oficial consular vaya a revisar personalmente tu celular durante la entrevista. Lo que sí ocurre es que la presencia digital de algunos solicitantes puede formar parte de la evaluación migratoria.

¿La embajada revisa tus redes sociales?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que utiliza toda la información disponible durante sus procesos de revisión y verificación para determinar la identidad del solicitante y comprobar si cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por la legislación estadounidense.

Además, desde 2019, los solicitantes de visas tanto de inmigrante como de no inmigrante deben proporcionar los identificadores o nombres de usuario de las redes sociales que han utilizado durante los últimos cinco años en sus formularios migratorios.

Esto significa que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn o YouTube pueden formar parte de la información que las autoridades tienen disponible al analizar una solicitud de visa.

El cambio que encendió las alertas en 2025

En junio de 2025, el Departamento de Estado anunció una ampliación de los controles para solicitantes de visas de estudiante y de intercambio en las categorías F, M y J. Como parte de estas medidas, se pidió a los solicitantes configurar sus perfiles de redes sociales como públicos para facilitar las verificaciones relacionadas con identidad y admisibilidad.

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la aplicación de esta medida y explicó que el objetivo es realizar una revisión más exhaustiva de la presencia en línea de quienes solicitan este tipo de visas. Según la representación diplomática, la revisión de la actividad digital forma parte de las acciones de seguridad nacional implementadas durante el proceso de emisión de visas.

¿Qué tipo de publicaciones podrían generar problemas?

Las autoridades estadounidenses no publican una lista exacta de publicaciones prohibidas. Sin embargo, sí han manifestado que utilizan las verificaciones para detectar posibles riesgos de seguridad, fraude migratorio o inconsistencias en la información proporcionada por los solicitantes.

En la práctica, un problema puede surgir cuando la información pública en redes sociales contradice los datos que aparecen en la solicitud de visa. Por ejemplo:

Decir que se trabaja en una empresa determinada, pero presentar información laboral distinta en la solicitud.

Reportar un nivel académico que no coincide con la trayectoria mostrada públicamente.

Declarar un propósito de viaje diferente al que se expresa en publicaciones abiertas.

Omitir información relevante que después aparece en perfiles digitales públicos.

Amenazas a la seguridad de Estados Unidos, como intenciones de atentados, revueltas u oposiciones ideológicas.

Las inconsistencias pueden generar dudas sobre la veracidad de la solicitud y motivar preguntas adicionales o incluso una negativa.

¿Te pueden negar la visa únicamente por una publicación?

No existe una regla que establezca que una sola publicación en Facebook, Instagram o TikTok provoque automáticamente el rechazo de una visa. Cada caso se evalúa de forma individual y considerando el conjunto de la información disponible para el oficial consular.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han advertido que omitir información requerida o proporcionar datos falsos en los formularios migratorios puede derivar en una negativa de visa e incluso afectar futuras solicitudes.

Especialistas en temas migratorios aconsejan que toda la información contenida en el formulario DS-160 sea consistente con la realidad laboral, académica y personal del solicitante, incluyendo aquello que puede encontrarse en internet. También recomiendan revisar cuidadosamente los datos proporcionados antes de enviar la solicitud.

La clave no es eliminar perfiles o borrar publicaciones de manera apresurada, sino asegurarse de que la información presentada ante las autoridades sea verdadera, completa y coherente con el historial del solicitante.

Aunque durante la entrevista para la visa estadounidense nadie tome tu teléfono para revisarlo, las autoridades sí pueden consultar información pública disponible en redes sociales y otras fuentes en línea.

Para algunas categorías de visa, como las de estudiantes e intercambio, la revisión de la presencia digital se ha vuelto incluso más estricta. Por ello, mantener información veraz y consistente en el formulario DS-160 y en los perfiles públicos puede ser un factor importante durante el proceso migratorio.