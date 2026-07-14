La necesidad de mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería, el mantenimiento de jardines y los servicios de limpieza ha convertido a la visa H-2B en una de las principales puertas de acceso al mercado laboral de Estados Unidos para miles de trabajadores migrantes cada año.

Este programa permite a las empresas estadounidenses contratar personal extranjero para cubrir empleos temporales cuando no encuentran suficientes trabajadores locales disponibles.

Un reciente informe del Economic Policy Institute reveló cuáles son las ocupaciones que concentran más contrataciones bajo este esquema, así como los salarios promedio que ofrecen. Entre todas ellas, la construcción destaca como la actividad mejor remunerada.

Los 10 oficios con más trabajadores migrantes H-2B y sus salarios

De acuerdo con el informe, estos son los principales empleos ocupados por trabajadores con visa H-2B y el salario promedio por hora que reciben:

Obreros de la construcción: 20.85 dólares por hora. Cocineros en restaurantes: 17.74 dólares por hora. Trabajadores de jardinería y mantenimiento de terrenos: 17.55 dólares por hora. Camareros y camareras: 17.52 dólares por hora. Conserjes y personal de limpieza (excepto empleadas domésticas): 16.94 dólares por hora. Empleadas domésticas y personal de limpieza del hogar: 15.81 dólares por hora. Trabajadores forestales y de conservación: 15.51 dólares por hora. Cortadores y deshuesadores de carne, aves y pescado: 14.45 dólares por hora. Empleados de comida rápida y mostrador: 12.68 dólares por hora. Personal de entretenimiento y recreación: 12.48 dólares por hora.

De la lista, los obreros de la construcción son los mejor pagados, con un ingreso promedio de 20.85 dólares por hora, superando a cocineros, trabajadores de jardinería y personal de servicios.

Crece el interés por ampliar el programa H-2B

Actualmente, la visa H-2B está diseñada para cubrir necesidades temporales de mano de obra en ocupaciones no agrícolas y de bajos salarios. Sin embargo, diversos empleadores han impulsado cambios para ampliar el alcance del programa, incluyendo la posibilidad de utilizarlo en trabajos permanentes, modificando la exigencia legal de que las vacantes sean de carácter temporal.

Sectores como la construcción, el turismo, la hotelería y los servicios de mantenimiento dependen cada vez más de estos trabajadores para cubrir vacantes que suelen enfrentar dificultades de reclutamiento dentro del mercado laboral estadounidense.

Requisitos para obtener una visa H-2B

Para que un trabajador extranjero pueda ser contratado bajo este programa, el empleador debe demostrar ante las autoridades estadounidenses que:

No existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles, capacitados y dispuestos a realizar el trabajo temporal.

La contratación de personal extranjero no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores locales.

La necesidad de mano de obra es temporal, aunque la actividad de la empresa continúe de manera permanente.

Cómo se solicita la visa H-2B

1. Certificación laboral temporal

El primer paso corresponde al empleador, quien debe obtener una certificación laboral temporal emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Este documento acredita que la empresa cumple con los requisitos del programa.

2. Presentación del Formulario I-129

Una vez obtenida la certificación, el empleador presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el Formulario I-129, acompañado de:

La certificación laboral temporal .

. Información del trabajador extranjero.

Evidencia de la necesidad temporal del puesto.

3. Trámite de visa en el consulado

Tras la aprobación de la petición por parte de USCIS, el trabajador debe:

Solicitar la visa H-2B en una embajada o consulado estadounidense.

Acudir a una entrevista consular.

Presentar documentos como pasaporte vigente, oferta de empleo y copia de la aprobación del Formulario I-129.

4. Ingreso a Estados Unidos

Una vez emitida la visa, el trabajador puede ingresar al país para iniciar sus funciones en la fecha autorizada.

Duración de la visa H-2B

La visa H-2B puede otorgarse inicialmente por un periodo de hasta un año. Posteriormente, es posible solicitar extensiones en incrementos de hasta un año adicional, con un límite máximo de tres años de permanencia.

Al alcanzar ese límite, el trabajador debe abandonar Estados Unidos por al menos tres meses consecutivos antes de poder solicitar nuevamente una visa H-2B.

Además, el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al titular mediante la visa H-4, aunque esta categoría no les permite trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Restricciones y aspectos importantes

Los interesados deben tomar en cuenta que la visa H-2B:

No otorga residencia permanente ni una vía automática hacia la "green card".

No permite cambiar de empleador sin una nueva petición aprobada por USCIS.

No puede utilizarse para empleos agrícolas, ya que esos puestos corresponden al programa de visa H-2A.

Está sujeta a un límite anual de visas fijado por el Congreso de Estados Unidos.

Asimismo, la legislación prohíbe que empleadores o intermediarios cobren al trabajador tarifas relacionadas con la obtención del empleo. También obliga a las empresas a informar a USCIS si el empleado no se presenta a trabajar, abandona su puesto o finaliza anticipadamente su contrato.

Para quienes buscan una oportunidad laboral temporal en Estados Unidos, la visa H-2B continúa siendo una de las opciones más utilizadas, especialmente en sectores donde la demanda de mano de obra sigue creciendo y donde la construcción se posiciona como el oficio con la mejor remuneración.