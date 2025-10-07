Trabajar en Estados Unidos es el sueño de muchas personas, y la visa H-2B se ha convertido en una de las vías más accesibles para lograrlo, especialmente para quienes no cuentan con estudios universitarios.

Este tipo de visa permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para cubrir puestos temporales no agrícolas, en sectores que enfrentan escasez de mano de obra durante ciertas temporadas.

20 empleos disponibles con visa H-2B

Estos trabajos no requieren títulos académicos ni experiencia profesional previa, y están disponibles en industrias como la construcción, hotelería, jardinería, manufactura y servicios:

Carpintero Albañil Electricista Plomero Trabajador metalúrgico de refuerzo Soldador Operador de equipo pesado Pintor Instalador de tuberías Trabajador de chapa Jardinero y mantenimiento de terrenos Personal de limpieza Cocinero Ayudante de cocina Mesero Recepcionista en hotel Mantenimiento de parques temáticos Ayudante de construcción Lavaplatos Empleado de lavandería

¿Qué es la visa H-2B?

La visa H-2B es un programa temporal que permite a trabajadores extranjeros desempeñarse en empleos no agrícolas en Estados Unidos. Es ideal para quienes buscan oportunidades en sectores como:

Hotelería

Restaurantes

Construcción

Paisajismo

Limpieza

Servicios generales

Requisitos para calificar

Para que un trabajador pueda obtener esta visa, el empleador debe demostrar que:

No hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles y calificados para el puesto.

La contratación no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores locales.

La necesidad del empleador es temporal, aunque el trabajo en sí no lo sea.

Proceso paso a paso para solicitar la visa H-2B

1. Certificación laboral temporal

El empleador debe obtenerla del Departamento de Trabajo de EE.UU. para validar la necesidad de contratar personal extranjero.

2. Petición ante USCIS (Formulario I-129)

Una vez obtenida la certificación, se presenta la petición formal ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

3. Solicitud de visa en el consulado

El trabajador debe asistir a una entrevista consular y presentar documentos como pasaporte, carta de oferta y copia de la aprobación del I-129.

4. Ingreso a Estados Unidos

Con la visa aprobada, el trabajador puede ingresar al país en la fecha autorizada para comenzar su empleo.

Duración y extensiones

La estadía inicial puede ser de hasta un año.

Se pueden solicitar extensiones en incrementos de hasta un año, con un límite máximo de tres años.

Después de tres años, el trabajador debe salir del país por al menos tres meses consecutivos antes de volver a aplicar.

Consideraciones importantes

Existe un límite anual de visas H-2B. Para 2025, se alcanzó el cupo para la segunda mitad del año fiscal el 5 de marzo.

Está prohibido que empleadores o agentes cobren tarifas relacionadas con el empleo al trabajador.

El empleador debe notificar a USCIS si el trabajador no se presenta, abandona el empleo o termina su contrato antes de lo previsto.

Lo que no puedes hacer con la visa H-2B

No otorga residencia permanente .

. No permite cambiar de empleador sin una nueva petición aprobada.

No permite trabajar en empleos agrícolas (para eso existe la visa H-2A).