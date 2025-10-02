¿Quieres ampliar o remodelar tu casa? Si entre tus planes está hacer cambios en tu hogar, pero no cuentas con el dinero suficiente, pide ayuda a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi): puedes solicitar el apoyo de 40 mil pesos, eso sí, es importante que sigas el proceso adecuado y cumplas con los requisitos. Para que puedas tener el hogar de tus sueños, te compartimos el tutorial para inscribirte. ¡Anota todos los detalles!

El Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar ofrece apoyo a todos los mexicanos que no cuentan con la posibilidad de acceder a un crédito que les dé el dinero suficiente para mejorar o ampliar su vivienda. Dicho programa está dirigido principalmente a 10 municipios del Estado de México, los cuales se encuentran dentro del Plan Integral de Mejoramiento Urbano para la Zona Oriente del Estado de México.

Este apoyo económico otorga a las familias un pago único de 40 mil pesos, a fin de que lo ocupen en alguna obra que requiera su casa, ya sea una mejora, reparación o ampliación, eso lo decidirán los beneficiarios.

Si estás interesado en cobrar los 40 mil pesos, primero, es muy importante que te enteres si vives en los municipios en los que se entrega dicha ayuda; después, tienes que saber cuándo es la convocatoria y los requisitos de inscripción.

¿Cómo obtener el apoyo de 40 mil pesos para vivienda? Paso a paso

-Haz tu pre-registro en línea a través de la plataforma del IMEVIS: programasimevis.edomex.gob.mx.

-Completa tus datos, descarga e imprime el Formato Único de Bienestar (FUB) que incluye tu número de folio.

-Cuando hayas hecho el pre‑registro, las autoridades realizarán una visita domiciliaria.

Toma en cuenta que el último pre‑registro se abrió en junio de 2025; te sugerimos estar al pendiente de la nueva convocatoria que se anuncie.

¿Quiénes recibirán el apoyo de 40 mil pesos para vivienda en 2025?

El apoyo de 40 mil pesos principalmente está destinado para los habitantes de los siguientes municipios:

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec de Morelos

-Ixtapaluca

-La Paz

-Nezahualcóyotl

-Texcoco

-Tlalnepantla de Baz

-Valle de Chalco Solidaridad.

Requisitos para solicitar apoyo de 40 mil pesos de vivienda

Las personas que tienen prioridad para recibir el pago son aquellas mayores de 18 años pertenecientes a estos grupos:

Mujeres jefas de familia

Jóvenes estudiantes

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Integrantes de pueblos originarios

Familias que ganan menos de dos salarios mínimos y no tienen acceso a créditos de Infonavit o Fovissste.