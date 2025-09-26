Si no te pudiste registrar al programa Vivienda Bienestar 2025 en la primera fase, no te preocupes, ahora tienes una nueva oportunidad para solicitar tu casa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); las autoridades abrieron una segunda etapa de inscripción para que todos los mexicanos que no cuentan con un hogar propio lo soliciten. Te compartimos las fechas y los requisitos que debes presentar. ¡Anótalos!

Las viviendas del Bienestar están destinadas para aquellos mexicanos que no cuentan con un hogar propio y que rentan una casa o departamento, o viven con algún familiar. El objetivo de las autoridades es lograr que todos los ciudadanos cuenten con un inmueble a su nombre, el cual puedan pagar conforme a sus posibilidades.

Es por eso por lo que se diseñaron viviendas que se ofrecerán a bajo costo, pero las cuales contarán con todos los servicios necesarios, como agua, luz y drenaje, además de que estarán ubicadas cerca de comercios y transporte público, esto con la finalidad de que los residentes puedan conseguir lo que necesiten y tenga la oportunidad de desplazarse sin inconvenientes.

Los encargados del programa Vivienda Bienestar 2025 abrieron una segunda convocatoria en estos últimos días de septiembre, debido al éxito que tuvo la primera, en la cual se contabilizó un total de 93,216 personas solicitantes, de las cuales, el 83% cumplió con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación Vigentes.

¿Cuándo abre la segunda etapa de registro Vivienda Bienestar 2025?

La fecha de apertura de la segunda etapa de registro Vivienda Bienestar 2025 fue el 25 de septiembre, sin embargo, no se precisó cuándo cierra, por lo que te sugerimos no dejar tu inscripción para después, sino hacerla lo más pronto posible.

¿Cómo puedo adquirir una vivienda del Bienestar? Requisitos segunda etapa de registro

Para hacer tu registro es necesario presentar en original y copia:

-Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

-CURP actualizada.

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Paso a paso para registrarte en el programa vivienda para el Bienestar 2025

Paso 1 . Reúne la documentación solicitada.

Paso 2 . Ubica el módulo que se encuentre más cerca de tu domicilio.

Paso 3 . Entrega la documentación para que el personal la revise.

Paso 4 . Las autoridades capturarán los datos en la Cédula de Diagnóstico y te entregará un folio de registro.

Paso 5 . Espera los resultados.

Los encargados de este programa señalaron que el registro es personal e intransferible y se llevará a cabo únicamente en los módulos oficiales: no está permitido realizarlo a través de representantes ni gestores.

El programa #ViviendaParaElBienestar avanza.

A partir de hoy, 25 de septiembre, comienza la segunda etapa de selección de personas beneficiarias. Seguimos trabajando para llevar hogares dignos a quienes más lo necesitan.#CONAVI #SegundoPiso4T pic.twitter.com/8ubsorGMY2 — Conavi (@Conavi_mx) September 25, 2025

Módulos de registro para Vivienda Bienestar 2025

Puedes consultar el mapa interactivo disponible en pvb.conavi.gob.mx para ubicar más fácilmente el módulo más cercano a tu domicilio, conocer las fechas y horarios de atención, y organizar tu visita para realizar el trámite. El horario de atención en los módulos será de 8:00 a 16:00 horas, aunque puede variar según la localidad.

Una vez concluido el registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles; posteriormente, se publicará el listado preliminar de personas preseleccionadas en la página oficial www.gob.mx/conavi (quienes serán contactadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria).