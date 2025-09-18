Si quieres sacar tu primera casa, pero te preocupa que se te esté pasando el tiempo y que por tu edad ya no puedas solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), conoce lo que dice la dependencia acerca de este tema: descubre cuál es la edad máxima y los requisitos actualizados para este 2025. ¡Toma nota!

Nunca es tarde para tener tu propio hogar, aunque sí puede ser complicado contar con el presupuesto que te permita sacar una casa o departamento, ya que los precios de los inmuebles son elevados y te puede tomar muchos años liquidar la deuda. Por eso, es muy importante que evalúes todos los factores y estés muy consciente de la inversión que harías en caso de comprar una vivienda.

Una de las cosas que les preocupa a los interesados en adquirir una casa es cuánto tiempo tienen para pedir un crédito del Infonavit, es decir, hasta qué edad dicho organismo les permite solicitarlo y bajo qué condiciones.

El Infonavit sí tiene una edad mínima y una máxima para que los mexicanos saquen su primera casa, por tal motivo, es fundamental que conozcan este dato, para que consideren que, a mayor edad, es menor el tiempo que se les da para pagar el préstamo de su crédito.

¿Cuál es la edad límite para un crédito Infonavit?

El Infonavit informa que para sacar un crédito debes considerar que el plazo de éste puede ser desde uno hasta 30 años; toma en cuenta que la suma de tu edad más el plazo que definas no debe ser mayor a 70 años si eres hombre y 75 años si eres mujer.

Es decir, si eres hombre y vas a pagar un crédito en un plazo de 5 años, deberás tener un máximo de 65 años de edad. Otros ejemplos son:

-Plazo de 10 años: 60 años de edad.

-Plazo de 15 años: 55 años de edad.

-Plazo de 20 años: 50 años de edad

-Plazo de 25 años: 45 años de edad

-Plazo de 30 años: 40 años de edad.

Se recomienda pedir el crédito del Infonavit para tu primera casa entre los 25 y 35 años, para maximizar el tiempo de pago, lo que reduce las mensualidades.

¿Cuáles son los requisitos para un crédito Infonavit 2025?

Para el crédito tradicional de Infonavit, los requisitos son los siguientes:

Solicitud de inscripción de crédito.

Avalúo de la vivienda.

Acta de nacimiento original y copia.

Identificación oficial en original y copia.

Copia del CURP

Copia de la cédula fiscal.

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) en copia, no mayor a 2 meses.

Si la vivienda es de un particular, presenta una copia del título de propiedad de la vivienda a adquirir. En caso de ser de una constructora, el título de propiedad se emitirá a tu nombre al concluir el proceso de titulación.

Copia de la Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”.

Carta de autorización de crédito de la entidad financiera.

Anexo C Formato de datos de contacto.

¿Cuántos años necesito para Infonavit?

La edad mínima para solicitar un crédito Infonavit es de 18 años, porque eres mayor de edad y puedes asumir responsabilidades financieras.