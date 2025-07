¿No tienes casa propia? ¿Te gustaría adquirir una a bajo costo? Entonces, necesitas hacer tu registro para adquirir una de las viviendas del Bienestar que da el gobierno. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) señala que los solicitantes deben cumplir con varios requisitos para que se les otorgue un inmueble, pero uno de los más importantes es el salario. ¿Cuánto debes ganar para poder inscribirte? Te decimos.

Para aquellos mexicanos que aún no tienen un hogar propio y quieren adquirir una casa lo más pronto posible, la Conavi creó un programa social con el que brinda viviendas a quienes más las necesiten; dichos inmuebles cuentan con todos los servicios y con el espacio necesario para que las familias vivan cómodamente.

Estas viviendas del Bienestar no son gratis ya que el solicitante y futuro dueño de la casa tiene que realizar un pago, el cual se ajusta al salario que recibe en su trabajo. Es por ese motivo por el que las autoridades piden como requisito principal que el interesado gane cierta cantidad de dinero de manera mensual.

¿Cuánto debes ganar para recibir una vivienda del Bienestar 2025 de la Conavi?

Para poder adquirir una vivienda del Bienestar de la Conavi es importante que recibas un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos, que equivalen aproximadamente a $17,000 pesos.

¿Cómo inscribirse al apoyo de vivienda 2025?

Otros de los requisitos que solicita dicha dependencia gubernamental para darte una casa son:

Ser mayor de 18 años con dependientes económicos.

con dependientes económicos. Presentar comprobante de domicilio.

No ser derechohabiente Infonavit / Fovissste .

. No ser propietario de una vivienda.

¿Cómo son las viviendas del Bienestar de la Conavi?

De acuerdo con el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, las casas de la Conavi serán de entre 40 y 60 metros cuadrados. En el manual de la Conavi “Criterios Técnicos para una Vivienda Adecuada”, la comisión indica el espacio mínimo que deben tener los cuartos de una casa digna y cómoda, por ejemplo, menciona que el baño debe ser de 3 metros cuadrados y la cocina de 4 metros cuadrados. Además, la vivienda debe contar con instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria.

Es importante que sepas que las viviendas del Bienestar no son gratuitas, pero se podrán adquirir a un bajo costo. De acuerdo con el gobierno, para tener acceso a dichas casas se entregarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente de bajos ingresos con tasa de interés del cero por ciento; la capacidad de pago será determinada por un estudio socioeconómico, con mensualidades asequibles que no rebasen el 30 por ciento de los ingresos de los beneficiarios, tomando en cuenta un periodo de hasta 30 años para el pago total.

¿Cuánto dinero presta la Conavi?

El apoyo que proporciona la Conavi es únicamente con viviendas, las cuales tienen un costo ajustado a la situación socioeconómica de los solicitantes. Es importante que sepas que la Conavi no presta dinero, por lo que te sugerimos no te dejes engañar.