¿Te gustaría trabajar en el extranjero y ganar un buen salario? El Servicio Nacional del Empleo (SNE), del Gobierno de México, ha publicado una nueva vacante para quienes desean laborar en Canadá como ayudantes de cocina, con un salario de $30,000 pesos mensuales.

Esta oportunidad forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, que permite a ciudadanos mexicanos acceder a empleos en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania. Lo mejor: el SNE apoya con el trámite del permiso de trabajo, lo que facilita el proceso para quienes buscan una experiencia laboral internacional.

¿Qué actividades se realizan en el empleo en Canadá?

Un restaurante canadiense está en búsqueda de personas responsables y comprometidas para colaborar en la cocina. Las tareas incluyen:

Preparación de ingredientes y platillos sencillos.

Recepción, almacenamiento y rotación de alimentos.

Limpieza de mesas, armarios y electrodomésticos.

Apoyo al chef en la elaboración de comidas.

Organización de insumos y empaquetado de alimentos.

Requisitos para aplicar al trabajo en Canadá

Escolaridad mínima: Primaria.

Experiencia: De 6 meses a 1 año como ayudante de cocina.

Aunque no es obligatorio hablar inglés, tener conocimientos básicos del idioma puede ser una ventaja.

Conocimientos técnicos: Uso de aparatos manuales y eléctricos, normas de higiene, almacenamiento de insumos, porcionado y emplatado.

Licencia de conducir internacional.

Habilidades personales: Trabajo en equipo, comunicación, autonomía, tolerancia a la presión, proactividad, compromiso y orientación al cliente.

Disponibilidad para viajar.

Condiciones laborales en Canadá

Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

Tipo de contrato: Por tiempo determinado.

Beneficios: Transporte, seguridad social pública.

Proceso de reclutamiento: Entrevista virtual.

¿Cómo aplicar al trabajo en Canadá?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (clic aquí) o acudir directamente a una de sus oficinas. La fecha límite para postularse es el 24 de octubre de 2025.

Puedes consultar esta y otras vacantes en el sitio oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.