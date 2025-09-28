¿No estudias ni trabajas? Esto te puede interesar… El Gobierno Federal, a través de los Programas del Bienestar, otorga hasta 8 mil 480 pesos a los jóvenes mexicanos que tienen conflictos para ingresar al mercado laboral luego de haber terminado la escuela.

El apoyo se reparte a través del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que ayuda a hombres y mujeres en edades de entre 18 y 29 años con dicho apoyo económico, equivalente a un salario mínimo, además de otras ayudas como vinculación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y capacitaciones laborales.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece apoyo económico a jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años que no están estudiando ni trabajando. Este apoyo consiste en un pago mensual de 8 mil 480 pesos , equivalente a un salario mínimo, con el fin de que puedan mantenerse mientras participan en capacitaciones orientadas a facilitar su inserción en el mercado laboral.

Además del apoyo económico, el programa da los siguientes beneficios, llamados “aprendices”:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Recibirán un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Recibirán un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

¿Cuándo Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá postulaciones?

A partir del 1 de octubre , a través de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el programa social abrirá postulaciones para que miles de jóvenes sin trabajo puedan acceder al beneficio de 8 mil 480 pesos mensuales y otros apoyos como afiliación al IMSS, capacitaciones laborales y opciones laborales para elegir una vez que las capacitaciones concluyan.

¿Qué requisitos piden para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre?

Para poder acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

En caso de que no puedas realizar tu postulación en este periodo, no te preocupes, tendrás dos oportunidades más durante este año. Según lo dicho por las autoridades: “Tras el cierre del periodo de agosto, los siguientes serán en octubre y diciembre”.

¿Dónde se puede hacer el registro?

Los aspirantes deben registrarse en el sitio web oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro ( https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx ), cabe destacar que el registro está abierto permanentemente, pero la postulación no.

Cuando haya postulaciones, los aspirantes deben acceder al sitio web para buscar y elegir el centro de trabajo y el plan de actividades y capacitación.