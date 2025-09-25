La Beca para el Bienestar Benito Juárez es uno de los apoyos sociales más importantes y característicos de la actual administración del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, aunque fue impulsada con gran éxito en la administración presidencial pasada, la beca sigue siendo un programa indispensable para la educación de miles de alumnos de bachillerato en México.

Próximamente, la beca abrirá la oportunidad para que nuevos aspirantes se registren y puedan ser beneficiarios de un apoyo económico de hasta 1,900 pesos de forma bimestral. ¿Cuándo habrá registro? ¿Qué requisitos piden? A continuación te decimos los detalles para que puedas inscribir a tu hijo o hija.

¿Qué es la Beca Benito Juárez?

El programa social está destinado a los estudiantes de bachillerato en México para que puedan continuar con sus estudios con un respaldo económico que les permita cubrir los gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida.

Los alumnos que podrán inscribirse a la beca serán todos aquellos que estén inscritos en el actual ciclo escolar en escuelas de bachillerato en escuelas públicas de México, según especifican las reglas de operación del programa social.

Los pagos de 1,900 se hacen de forma bimestral durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar; los apoyos se pueden extender hasta por 40 meses.

¿Qué requisitos piden para registrarse a la Beca Benito Juárez?

Como se mencionó, los alumnos que pueden inscribirse son aquellos que están inscritos actualmente en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller. Los aspirantes no deben recibir otros apoyos federales similares al momento de hacer el registro.

A continuación te decimos todos los requisitos que debes cubrir para inscribir a tus hijos:

Crea tu cuenta en llave.gob.mx.

Ingresa a becabenitojuarez.gob.mx.

Captura tu CURP y datos de contacto.

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela.

Verifica y confirma tu registro.

¿Cuándo hay registro para la Beca Benito Juárez en 2025?

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades de los Programas para el Bienestar, el nuevo registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025.

Antes de hacer el registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez está haciendo asambleas informativas en cada plantel para resolver las dudas de los padres de familia interesados en registrar a sus hijos y ayudarles en el proceso.