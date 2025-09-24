¿Recibes pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Si es así, ve preparándote porque ya se acerca el siguiente pago correspondiente a octubre; aquí te compartimos la fecha exacta en la que caerá el depósito, el monto y, también, el calendario oficial de los pagos que faltan.

El IMSS ya se encuentra preparando lo que serán los últimos pagos de la pensión que entrega a todos sus jubilados; solamente falta que realice tres depósitos, más el pago de aguinaldo, y con eso cerrará el calendario de pensiones de este 2025, el cual hasta ahora se ha cumplido conforme a lo establecido por la ley.

Es por tales motivos que los pensionados del IMSS deben estar muy al pendiente del calendario oficial de pagos, para que no se les pague ninguno y así puedan planificar su presupuesto y gastos considerando el dinero mensual de su prestación, pero, además, el aguinaldo que llegará para algunos de sus jubilados.

Recuerda que si estás interesado en solicitar una pensión de dicho instituto de salud debes tener 1,250 semanas cotizadas (para conocer este dato solicita tu reporte por Internet, únicamente necesitas tener a la mano tu CURP, Número de Seguridad Social y un correo electrónico personal).

¿Cuándo pagan la pensión IMSS de octubre 2025?

De acuerdo con el calendario oficial compartido por el IMSS, el siguiente pago de la pensión se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre de 2025; a partir de esa fecha los jubilados podrán acudir a su sucursal bancaria para retirar su dinero.

Monto de pago de la pensión IMSS octubre 2025

El monto de pago de la pensión IMSS octubre 2025 es diferente para cada jubilado ya que la cantidad depende del régimen de Ley aplicable, del salario base de cotización, de la cantidad de semanas cotizadas, y en el caso del Régimen de 1997, del saldo acumulado en tu Afore. Te sugerimos consultar esta información directamente en ventanillas del instituto.

Calendario oficial de pago de pensión IMSS de noviembre, diciembre y aguinaldo

Los pagos que quedan del IMSS para lo que resta de 2025 son los siguientes:

Pago noviembre: lunes 3 de noviembre.

Pago diciembre: lunes 1 de diciembre.

Aguinaldo: noviembre y el monto equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

¿Cómo puedo saber el monto de mi pensión del IMSS?

Si tienes dudas en cuanto a fechas o montos de tus pagos, puedes acudir a la ventanilla de Prestaciones Económicas en tu Subdelegación del IMSS; consulta el directorio de instalaciones para saber cuál está más cerca de tu domicilio.