¿Recibes pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Si es así, prepárate, porque algunos jubilados recibirán un pago sorpresa a finales de septiembre. ¿Quiénes y por qué? Aquí te contamos la razón, así como la fecha exacta del depósito. De igual manera, entérate cuándo cae el pago de la pensión de octubre.

Los pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE ya están esperando su siguiente pago, uno de los últimos del año. También, pronto, ciertos beneficiarios recibirán su aguinaldo, como corresponde a la ley, por lo que tienen que estar muy pendientes de la fecha del depósito.

Es muy importante enterarse de las fechas de pago de las pensiones de ambos institutos de salud ya que, con base en esa información, los jubilados pueden planificar sus gastos y considerar dicho dinero en su presupuesto del mes, de tal modo que puedan distribuirlo adecuadamente, sin acumular deudas.

Recuerda que sólo quedan tres pagos de la pensión del IMSS y tres pagos de la pensión del ISSSTE este 2025, sin contar los de su aguinaldo, los cuales se llevarán a cabo conforme a lo establecido por las autoridades correspondientes.

¿Qué pensionados recibirán PAGO adelantado de octubre en septiembre?

El pago sorpresa le caerá solamente a pensionados del ISSSTE, esto debido a que se les adelantará el depósito de la mensualidad de octubre. Dicho pago llegará el próximo martes 30 de septiembre, por lo que te sugerimos estar la pendiente y revisar tu cuenta bancaria.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS en octubre?

Por su parte, los jubilados y pensionados del IMSS tendrán que esperar unos días más para recibir el pago de su pensión: la fecha de depósito es el miércoles 1 de octubre; a partir de ese día podrán ir al banco a retirar su dinero.

Fechas de pago de Pensión IMSS e ISSSTE de lo que resta de 2025

IMSS

-Noviembre: lunes 3 de noviembre

-Diciembre: lunes 1 de diciembre.

-Aguinaldo: en noviembre se realiza el depósito.

ISSSTE

-Noviembre: jueves 30 de octubre .

-Diciembre: viernes 28 de noviembre.

-Aguinaldo: primera parte en la primera quincena de noviembre.