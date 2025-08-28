TE RECOMENDAMOS
¿Sabías que la Secretaría de Bienestar entrega un apoyo económico que no es beca ni tampoco pensión? Se trata de una ayuda de $3,720 pesos que da a las personas que cumplan con todos los requisitos; uno de estos es que no estén dados de alta en el IMSS e ISSSTE; conoce de qué apoyo se trata y cómo puedes solicitarlo.
Actualmente, la Secretaría de Bienestar cuenta con más de 10 programas sociales en los que ofrece ayuda económica a los mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre los más destacados están la Pensión Bienestar Adultos Mayores, la Beca Rita Cetina, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.
Aunque en su mayoría los programas se tratan de becas y pensiones, también cuenta con apoyos económicos que entregan dinero a cierto sector de la población, que también necesita de un dinero extra para cubrir sus gastos y necesidades esenciales. El apoyo económico de $3,720 pesos está dirigido para mejorar las condiciones de vida de cientos de personas.
¿Cuál es el apoyo bienestar que da $3,720 pesos a personas sin IMSS e ISSSTE?
El apoyo bienestar que entrega un pago bimestral de $3,720 pesos es el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, el cual tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.
El gobierno de México brinda ayuda a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que padezcan la ausencia de uno o de ambos padres. Dicho programa cuenta con dos modalidades:
1) Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras: se otorga para niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años que están en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres debido a que no residen en la misma vivienda o no están presentes por causas como el abandono. Los montos de pago son:
-Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años: $1,650 pesos bimestrales.
-Niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años: $3,720 pesos bimestrales.
2) Apoyo para el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna: se entrega para el apoyo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de recién nacidos y hasta los 23 años, en situación de vulnerabilidad por la ausencia permanente de la madre, causada por su fallecimiento. En este caso, el monto que se entrega es:
-Recién nacidos a los 15 años: $830 pesos bimestrales.
-De 16 a 18 años: $1,130 pesos bimestrales.
-De 19 a 23 años: $1,240 pesos bimestrales.
Requisitos para solicitar apoyo bienestar de $3,720 pesos
De manera general, los requisitos son los siguientes:
- Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de una niña o niño con discapacidad.
- Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).
- Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.
- CURP de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.
- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.
- Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).
- De ser el caso, copia certificada del acta de defunción de la madre o acta de presunción de muerte de máximo 3 meses de antigüedad.
- Copia y original de comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad (luz, agua, teléfono o predial).
Para conocer el resto de los requisitos, consulta este enlace.
