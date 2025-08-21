Se acerca la recta final del año y con ello los últimos depósitos de las pensiones y apoyos económicos que entrega el gobierno. ¿Sabes cuántos pagos quedan de la Pensión Bienestar en 2025? Te contamos este dato y, además, te compartimos la fecha de cuándo los depositarían. ¡Toma nota de esta información y planifica tus próximas visitas al Banco del Bienestar!

Tan sólo faltan cuatro meses para que termine el 2025 y ya muchos de los pensionados y beneficiarios de los programas Bienestar se preguntan cómo serán los pagos restantes y de qué forma los entregarán las autoridades.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, la Pensión Bienestar se entregará en orden y de manera paulatina, es decir, que primero lo recibirán algunos pensionados y después, el dinero llegará al resto de los beneficiarios. Para enterarte con detalle de este proceso es muy importante que te mantengas atento a los avisos que emita el gobierno federal.

También, es fundamental que consideres que los montos de la Pensión Bienestar no son iguales para todos, ya que depende del programa social en el que estés inscrito será el dinero que recibas.

¿Cuántos pagos faltan en 2025 de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, de la Pensión Bienestar, restan dos pagos, que son los siguientes:

1. Pago pensión septiembre-octubre.

2. Pago pensión noviembre-diciembre.

El último depósito que se hizo a adultos mayores, personas con discapacidad, Mujeres Bienestar y madres trabajadoras fue en julio, correspondiente al bimestre de julio-agosto.

Fechas de los pagos que quedan de la Pensión Bienestar 2025

Hasta el momento, no se han confirmado las fechas en las que caen los últimos pagos de la Pensión Bienestar 2025, sin embargo, se espera que se depositen como en meses anteriores, es decir, el primer día. De ser así, los pagos serían:

-Pago septiembre-octubre: a partir del 1 de septiembre.

-Pago noviembre-diciembre: a partir del 1 de noviembre.

¿Quiénes recibirán primero los últimos pagos de 2025 de la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios que recibirían primero los últimos pagos de 2025 de la pensión son aquellos cuyo primer apellido comience con las letras A, B, C, D y E, ya que se depositan en orden y cada letra del abecedario tiene un día en específico.

Monto de los últimos pagos de la Pensión Bienestar 2025

El monto que se depositará en los pagos que quedan de la Pensión Bienestar 2025 son:

-Pensión Bienestar Adultos Mayores: $6,200 pesos.

-Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos.

-Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

-Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras de $830 a $3,600 pesos, según sea su situación familiar.