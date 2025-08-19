A partir del 18 de agosto , los adultos mayores de 65 años podrán hacer su registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, un apoyo federal impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Bienestar.

El programa en cuestión reparte un apoyo económico bimestral de 6 mil 200 pesos a todos aquellos adultos mayores que más lo necesitan, que no puedan trabajar o que estén en vulnerabilidad económica.

A través de sus canales oficiales, Ariadna Montiel, a cargo de la Secretaría del Bienestar, informó la apertura del registro a nuevos aspirantes que estén interesados en recibir el apoyo bimestral a través de la Tarjeta del Bienestar.

“Atención #AdultosMayores. En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, dimos a conocer el calendario de registro a la #PensiónAdultoMayor,” señaló Montiel, destacando que el registro permanecerá abierto entre el 18 y el 30 de agosto.

Calendario para el registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

La Secretaría de Bienestar pone a disposición los módulos de atención en los que los candidatos a recibir la ayuda económica se puedan registrar de acuerdo al calendario oficial que funciona según las iniciales del primer apellido de los aspirantes.

El registro en los módulos físicos se hacen de acuerdo a este calendario:

A, B, C - Lunes 18 y 25 de agosto

- Lunes 18 y 25 de agosto D, E, F, G, H - Martes 19 y 26 de agosto

- Martes 19 y 26 de agosto I, J, K, L, M - Miércoles 20 y 27 de de agosto

- Miércoles 20 y 27 de de agosto N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 21 y 28 de agosto

- Jueves 21 y 28 de agosto S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 22 y 29 de agosto

- Viernes 22 y 29 de agosto Todas las letras (o rezagados) - sábado 23 y 30 de agosto

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Estos son los requisitos que se deben cubrir para poder registrarse a la Pensión Adultos Mayores en agosto de 2025.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, ya sea celular y de casa

¡Toma nota! Si requieres apoyo para hacer el registro de forma presencial en uno de los Módulos Bienestar, tienes la posibilidad de registrar una persona auxiliar que te represente y presente su documentación para realizar los trámites correspondientes; esta persona debe presentar los mismos documentos.

¿Cómo encontrar los Módulos del Bienestar para registrarte a la Pensión Bienestar?

Los interesados deben acudir al módulo de registro más cercano a su domicilio. Para conocer la ubicación de cada uno, es necesario ingresar al sitio web https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ .

Primero deben seleccionar su entidad y después el municipio en el que viven; posteriormente se marca la casilla de “reCapcha” y se presiona el botón de “Buscar”.

Una vez hecho lo anterior, se desplegará una lista de los módulos disponibles dentro de la región del domicilio.