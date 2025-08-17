¿Estudias la universidad en la Ciudad de México? ¡Entérate! Hay un apoyo económico dirigido a los y las estudiantes de escuelas públicas de nivel superior que se repartirá durante el inicio de este nuevo ciclo escolar.

Se trata de una beca de hasta mil 500 pesos que se repartirá para el beneficio de miles de jóvenes que tienen dificultades económicas y que estudian dentro de la CDMX. ¿De qué se trata este nuevo apoyo? ¿Quién lo puede solicitar? ¿Cómo solicitarlo? Sigue leyendo para conocer los detalles.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación (SECTEI) ofrecen la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, un apoyo económico pensado para jóvenes de nivel superior que cursan sus estudios en instituciones públicas.

Este programa busca evitar la deserción escolar en universidades capitalinas, ayudando a que los estudiantes tengan un ingreso seguro que les permita cubrir necesidades básicas relacionadas con su vida académica como la del transporte, tanto de casa a la escuela y viceversa.

El monto de la beca es de mil 500 pesos cada dos meses, depositados directamente en una tarjeta especial entregada por el Gobierno de la Ciudad de México una vez que los aspirantes sean aceptados.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

Ser residente de la Ciudad de México

Ser estudiante de licenciatura en las modalidades escolarizada o mixta y contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa.

Para las personas menores de edad, identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuenta de correo electrónico activa.

¿Cómo registrarse a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

El registro fue abierto el pasado 11 de agosto y permanece todavía abierto, así que cumple los requisitos en formato PDF y registrarte en el sitio web de la beca siguiendo los siguientes pasos:

Ten a la mano en PDF la CURP, la Llave CDMX, tu comprobante de inscripción a la institución emitido por la escuela y la INE

Accede al sitio web https://becaparatransportec2.cdmx.gob.mx/

Llena el formulario con tus datos personales y académicos

Adjunta la documentación solicitada

Una vez que finalices el registro, guarda el folio de registro que te generó la página, servirá para continuar el proceso de inscripción en caso de ser aceptado en el programa